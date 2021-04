COVID Surge: les chemins de fer excluent les restrictions sur les services ferroviaires

Sharma a également rejeté les foules vues dans les gares comme normales au cours de ces mois.

Au milieu de l’augmentation des cas de Covid et des annonces de verrouillage dans diverses régions du pays, les chemins de fer indiens ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’arrêter ou de réduire les services de train dans le pays.

Une augmentation soudaine du mouvement des passagers dans les gares a été signalée dans tout le pays, avec l’augmentation du nombre de cas de Covid dans plusieurs États. «Les chemins de fer continueront de faire fonctionner les trains selon la demande. Les trains ne manquent pas pour ceux qui veulent voyager », a déclaré vendredi le président du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma.

Sharma a également rejeté les foules vues dans les gares comme normales au cours de ces mois.

À l’heure actuelle, IR exploite en moyenne 1 402 trains spéciaux par jour, soit un total de 5381 trains de banlieue et 830 trains de voyageurs. En dehors de cela, 28 trains spéciaux sont exploités comme des clones de trains avec un haut patronage.

Pour la commodité des passagers, IR proposera quatre trains Shatabdi Express et un train spécial Duronto Express du 10 au 15 avril 2021.

Des trains supplémentaires sont exploités pendant la période d’avril à mai pour effacer la ruée, qui comprend 29 paires dans Central Railway et 30 paires dans Western Railway. Les trains sont destinés à des destinations à forte demande comme Gorakhpur, Patna, Darbhanga, Varanasi, Guwahati, Barauni, Prayagraj, Bokaro, Ranchi et Lucknow. Résumant les réalisations du transporteur national en 2020-2021, Sharma a déclaré que IR avait défié les défis de Covid pour terminer 2324 km de nouvelles lignes, doubler et convertir le gabarit en FY21 contre 2226 km en FY20.

En électrification, IR a mis en service 6015 km de projets au cours du dernier exercice, contre 4378 km en 2019-20. En accordant une attention soutenue à la sécurité des passagers, IR a réduit le nombre de décès de passagers à zéro depuis avril 2019, construit 145 ponts routiers au cours de l’exercice 21, contre 145 au cours de l’exercice 20, et réalisé 5510 km de renouvellement des voies au cours de l’exercice 21, contre 5181 km au cours de l’exercice 20. Par ailleurs, 120 escaliers mécaniques ont été installés en FY21 contre 86 en FY20 et 156 ascenseurs ont été installés en 2020-2021 contre 92 en FY20.

