Covid tue maintenant deux fois moins de personnes que la mauvaise grippe par année | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les chiffres des décès dus à la grippe de 2017/18 indiquent que le fardeau du coronavirus est désormais comparable à celui de la grippe, selon le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses de l’Université d’East Anglia.

Il a déclaré: « Une fois que nous aurons dépassé ce pic d’Omicron – à l’exclusion d’une autre variante inattendue qui inverse tous nos progrès – alors nous serons proches du point d’endémie. »

Il a ajouté que Covid va « presque certainement » s’affaiblir chaque année à mesure que les gens développeront une immunité naturelle. Finalement, a-t-il suggéré, le virus se transformera en un rhume.

Les données auxquelles le professeur Hunter a fait référence montrent qu’il y avait plus de 400 décès dus à la grippe par jour au plus fort de la dernière mauvaise saison grippale et près de 300 décès quotidiens l’année précédente.

Lundi, le Royaume-Uni a enregistré 77 décès dans les 28 jours suivant un test Covid positif.

Pendant la mauvaise saison de la grippe, comme cet hiver en raison des pressions exercées par le coronavirus, les traitements hospitaliers de routine ont été interrompus et les patients ont été invités à éviter de se rendre dans les unités A&E.

Les commentaires du professeur Hunter à MailOnline font suite à la publication au cours du mois dernier de nouvelles études renforçant la conviction qu’Omicron provoque une maladie moins grave que les variantes précédentes.

Les preuves de six études indiquent que la dernière version du virus, signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique du Sud en novembre, est plus susceptible d’infecter la gorge des gens, ce qui, selon les chercheurs, pourrait expliquer pourquoi, bien que plus contagieux, il semble être moins nocif que les autres souches.

Les découvertes des scientifiques n’ont pas encore été évaluées par des pairs. Cependant, ils soulignent avec confiance qu’Omicron n’endommage pas les poumons des gens autant que Delta et d’autres versions précédentes du coronavirus.

Il a déclaré: « En général, mais à quelques exceptions près, les infections virales ont tendance à évoluer vers plus de bénignité. C’est-à-dire que cela n’aide pas le virus à survivre s’il rend son hôte si malade qu’il reste à la maison au lit.

« Idéalement, du point de vue du virus, l’hôte devrait être suffisamment bien pour être avec d’autres personnes mais toujours tousser et éternuer. »

Le Royaume-Uni a enregistré lundi 142 224 infections positives.

Malgré le chiffre stupéfiant, à la suite des conclusions sur le danger généralement plus faible d’Omicron, les ministres envisagent de commencer à « vivre avec » COVID-19 et même de couper la période d’auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées qui sont testées positives de sept à cinq jours .

Le Premier ministre Boris Johnson a affirmé que le gouvernement continuerait de « garder les choses à l’étude ».

Il a ajouté : « Nous sommes toujours guidés par les faits, par la science et par l’évolution des circonstances. »

L’OMS, consciente du récit de plus en plus léger autour du virus, a averti que la pandémie n’était pas terminée.

Le Dr David Nabarro, son envoyé spécial sur Covid, a déclaré à Sky News : « J’ai bien peur que nous traversions le marathon, mais il n’y a aucun moyen de dire que nous sommes à la fin – nous pouvons voir la fin en vue, mais nous n’y sommes pas. Et il va y avoir des bosses avant d’y arriver. «