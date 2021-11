Covid UK: l’application NHS pour enregistrer les coups de rappel sur les laissez-passer de voyage

L’application NHS affichera des boosters (Photo: .)

L’application NHS Covid est en cours de mise à jour pour montrer la preuve des coups de rappel dans un mouvement qui pourrait sauver les projets de vacances de Noël pour des millions de personnes.

Les voyageurs ayant reçu une troisième dose pourront afficher leur statut vaccinal sur leur Covid Pass dès aujourd’hui midi.

La fonctionnalité permettra aux Britanniques de visiter des régions d’Europe où il y a une limite de temps pour qu’un vaccin soit valide pour sauter la quarantaine, y compris Israël, la Croatie et l’Autriche.

Certains pays ont introduit cette mesure au milieu d’une quatrième vague balayant l’Europe.

Les preuves suggèrent que l’immunité fournie par deux doses de l’un des vaccins Covid approuvés a diminué six mois après le deuxième jab.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que cette décision visait à faciliter les vacances.

Il a déclaré: «Nous voulons qu’il soit aussi facile que possible pour les gens de montrer leur statut vaccinal s’ils voyagent à l’étranger.

L’application a été mise à jour pour aider les gens à voyager (Photo : .)

«Cette mise à jour du NHS Covid Pass signifie que les gens peuvent avoir leur photo médicale complète à portée de main s’ils partent en vacances ou voient des êtres chers à l’étranger.

« Obtenir un jab complémentaire est notre meilleure défense contre ce virus et j’exhorte tous ceux qui sont éligibles à se manifester et à être boostés. »

Les doses de rappel ne seront pas ajoutées au Covid Pass domestique car ce n’est actuellement pas une exigence pour voyager au Royaume-Uni.

Il ne sera pas non plus nécessaire de montrer la preuve d’un rappel pour voyager en Angleterre, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a salué le dernier développement de l’application, mais a déclaré que le gouvernement devait également la mettre à jour « urgemment » afin que les adolescents puissent également montrer leur statut vaccinal.

Il a déclaré : » L’ajout de la certification booster à l’application est un grand pas en avant aujourd’hui.

«Cela donne un regain de confiance à ceux qui reportaient leur réservation pour la période de Noël et cela signifie désormais qu’ils peuvent voyager avec leur statut vaccinal à jour.

«Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, nous devons voir le gouvernement mettre à jour l’application de toute urgence pour les personnes âgées de 12 à 17 ans.

Plus : Coronavirus



« Ceux qui sont parfaitement à jour avec les vaccins disponibles, et cela inclut les adolescents qui ont reçu un vaccin parce que c’est tout ce qu’ils sont autorisés, devraient avoir le don de pouvoir voyager sans souci. »

Plus de 13 millions de vaccins de rappel et de troisièmes doses ont été livrés à travers le Royaume-Uni jusqu’à présent, et le programme a été étendu aux personnes âgées de 40 à 49 ans cette semaine.

Le gouvernement y voit la plus grande défense contre une quatrième vague qui a déjà contraint certains pays d’Europe à se replier.

Le rappel est donné pour « recharger » la protection d’une personne au fur et à mesure qu’elle commence à diminuer, et la plupart des gens doivent attendre six mois depuis leur deuxième injection pour en obtenir un.

Les données de l’Agence britannique de la santé et de la sécurité cette semaine suggèrent que le jab supplémentaire est très efficace.

Deux semaines après une dose de rappel de Pfizer, les plus de 50 ans qui avaient à l’origine eu deux injections d’AstraZeneca avaient une protection jusqu’à 93,1 % et ceux qui avaient à l’origine deux injections de Pfizer une protection jusqu’à 94 %.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();