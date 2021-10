Covid UK : le plan C interdisant aux ménages de se mélanger est en discussion

Les règles sur le mélange domestique à l’intérieur ont été assouplies en mai après cinq mois de verrouillage (Photo: .)

Il a été rapporté que les ménages pourraient se voir interdire de se mélanger dans le cadre d’un «plan C» potentiel pour l’hiver.

Les propositions verraient également des masques faciaux, des ordres de travailler à domicile et des passeports vaccinaux appliqués si les injections de rappel ne permettent pas de maîtriser le virus.

Hier, lors d’une conférence de presse à Downing Street, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a averti que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour cet hiver et a exhorté les gens à prendre des précautions telles que se réunir à l’extérieur, porter des masques et des tests réguliers.

Mais il a déclaré que la pression sur le NHS n’était pas insoutenable car il a résisté aux patrons du NHS pour que le gouvernement revienne à son «plan B» d’hiver Covid.

Dans le cadre de cette stratégie, les masques obligatoires reviendront et les gens seront invités à travailler à domicile si les cas deviennent incontrôlables et que le programme de rappel échoue.

Bien qu’ils l’aient exclu pour le moment, les responsables du Cabinet Office discuteraient de propositions qui pourraient faire partie d’un éventuel plan C.

Cela entraînerait des mesures de répression contre les rassemblements entre différents ménages si la pression sur les hôpitaux s’aggravait, rapporte The Telegraph.

Une source de Whitehall a déclaré au journal: « L’accent est mis sur les mesures qui peuvent être prises sans impact économique majeur, donc en gardant les magasins, les pubs et les restaurants ouverts mais en cherchant d’autres moyens de réduire les risques. »

Des mesures similaires étaient en place pendant une grande partie de l’année dernière, les personnes pouvant se rencontrer à l’extérieur dans les pubs et les restaurants une fois qu’elles ont rouvert, mais ne se rendent pas chez elles.

Ce système a été balayé lorsque l’Angleterre est entrée dans un troisième verrouillage national en janvier, l’interdiction de mélanger les ménages n’ayant été supprimée qu’en mai.

Hier, M. Javid a maintenu que les mesures d’urgence du plan B ne se produiront pas « à ce stade », mais a supplié les Britanniques de ne pas « le faire exploser ».

Il a exhorté toutes les personnes éligibles à un troisième jab à se manifester, affirmant que le rappel est là « non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour préserver vos libertés ».

Il a déclaré: «Nous devons tous jouer notre rôle dans cette mission nationale et réfléchir à ce que nous pouvons faire pour faire la différence. Cela signifie recevoir le jab le moment venu, que ce soit pour Covid-19 ou pour la grippe.

Environ huit millions de personnes sont éligibles pour leur rappel de vaccin Covid, mais jusqu’à présent, seulement quatre millions se sont manifestées.

Les ménages pourraient se voir interdire de se mélanger dans le cadre d’un plan C (Photo: .)

Les ministres lancent une offensive tous azimuts pour augmenter ce nombre afin d’éviter un retour aux restrictions.

Le NHS ouvre des cliniques éphémères et lance une campagne publicitaire pour inciter les gens à réserver leurs injections.

Mais certains pensent que cela ne suffira pas à conjurer une crise hivernale.

Les médecins ont accusé les ministres d’être «volontairement négligents» après que le secrétaire à la Santé a exclu la mise en œuvre immédiate du «plan B» du gouvernement.

Le président de la British Medical Association (BMA), le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré: « Le gouvernement de Westminster a déclaré qu’il adopterait un » plan B « pour éviter que le NHS ne soit submergé; en tant que médecins travaillant en première ligne, nous pouvons affirmer catégoriquement que le moment est venu.

De l’aveu même du secrétaire à la Santé, nous pourrions bientôt voir 100 000 cas par jour et nous avons maintenant le même nombre de décès hebdomadaires de Covid qu’en mars, lorsque le pays était en confinement. Il est donc extrêmement préoccupant qu’il ne soit pas disposé à prendre des mesures immédiates pour sauver des vies et protéger le NHS.

Le patron de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, a appelé les ministres à poursuivre son «plan B» ou à risquer de faire dérailler les efforts pour s’attaquer à l’énorme arriéré de patients.

« Le message des responsables de la santé est clair : il vaut mieux agir maintenant plutôt que de le regretter plus tard », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’ancien conseiller scientifique en chef, le professeur Sir Mark Walport, a déclaré que les restrictions actuelles « ne retiennent probablement pas les choses ».

Il a déclaré à BBC Newsnight : » Suis-je inquiet ? Oui. C’est très, très délicatement posé. Nous avons beaucoup de cas en ce moment. L’hiver arrive, la grippe arrive probablement. Ce n’est pas un bon endroit pour être. La preuve est que les mesures actuelles ne tiennent probablement pas les choses.

