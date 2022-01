Covid UK: le professeur dit que le Royaume-Uni « pourrait être l’un des premiers pays » à sortir de la pandémie

Le professeur Heymann a déclaré que des niveaux élevés de protection signifient qu’il devient de plus en plus une maladie avec laquelle les Britanniques peuvent vivre (Photo: Rex/PAwire/.)

Le Royaume-Uni est le pays de l’hémisphère nord le plus proche de « sortir de la pandémie de Covid », a déclaré un expert.

Le professeur David Heymann, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), a déclaré que les niveaux très élevés d’immunité de la Grande-Bretagne semblent « tenir le virus à distance ».

Il a déclaré que la maladie fonctionnait désormais « plus comme une épidémie », car il prédisait qu’elle reviendrait bientôt à des schémas de propagation normaux observés avec d’autres infections.

Il a déclaré lors d’un événement à Chatham House: » En général, maintenant, les pays que nous connaissons le mieux dans l’hémisphère nord ont des stades variables de la pandémie.

« Et probablement, au Royaume-Uni, c’est le pays le plus proche d’être hors de la pandémie s’il n’est pas déjà sorti de la pandémie et d’avoir la maladie aussi endémique que les quatre autres coronavirus (qui provoquent des rhumes). »

Il a déclaré que l’immunité de la population était déjà élevée, 95% des Britanniques ayant des anticorps provenant de vaccins ou d’infections antérieures.

Environ 95% des Britanniques ont désormais des anticorps pour se protéger contre Covid (Photo: .)

Il a déclaré: » Cela signifie l’immunité contre les maladies graves et la mort après infection si l’on est vacciné, ou après réinfection si l’on a déjà eu une maladie, et cette immunité de la population semble tenir le virus et ses variantes à distance, sans causer de graves la maladie ou la mort dans les pays où l’immunité de la population est élevée.

«J’ai regardé le rapport le plus récent de l’ONS (Office for National Statistics) sur l’immunité de la population et ils ont estimé qu’environ 95% de la population en Angleterre et un peu moins que dans d’autres parties du Royaume-Uni ont des anticorps contre l’infection provenant de la vaccination ou d’une infection naturelle.

«Et cet anticorps, comme je l’ai dit, maintient le virus à distance. Et il fonctionne maintenant plus comme un coronavirus endémique que comme une pandémie.

Le professeur Heymann a déclaré que de nombreuses personnes qui tombaient gravement malades n’avaient jamais eu d’infection et n’avaient pas acquis d’immunité grâce à un vaccin.

Plus : Coronavirus



« Si vous regardez dans les unités de soins intensifs, vous verrez que malheureusement la majorité de ces personnes ne sont pas vaccinées », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le Royaume-Uni est probablement l’un des pays avec les niveaux d’immunité de la population les plus élevés.

Il a ajouté: » Certains disent déjà que c’est endémique au Royaume-Uni, que le Royaume-Uni a réussi à transférer l’évaluation des risques du gouvernement, qui évaluait le risque … et à les transmettre aux personnes qui font leurs propres évaluations des risques soit en s’auto-testant lorsqu’ils vont rendre visite à des personnes âgées, soit en essayant d’empêcher la transmission à d’autres.

Cependant, il a averti que le chemin était encore long avant la fin de la pandémie de Covid dans le monde.

Le professeur Heymann a déclaré que le Royaume-Uni pourrait être l’un des premiers pays à sortir de la pandémie (Photo: .)

Le professeur Heymann a déclaré que cela ne serait pas déclaré » tant que tous les pays n’auront pas terminé ce qu’ils doivent faire pour rendre ce virus plus apprivoisé et devenir endémique « .

Le principal expert a déclaré qu’il y aurait des résurgences de Covid à l’avenir et que davantage de variantes apparaîtraient, bien qu’il ne soit pas clair de quelle gravité.

« Nous avons la chance d’avoir des vaccins qui peuvent être modifiés très rapidement et mis en production très rapidement pour faire face à un évadé. »

Les ministres du gouvernement ont exprimé l’espoir que le Royaume-Uni puisse être parmi les premiers pays au monde à « passer » du coronavirus pandémique à endémique.

Une stratégie sur la vie avec Covid devrait être publiée dans quelques semaines, avec des blocages et des tests de masse susceptibles d’être supprimés.

Mais certains scientifiques ont mis en doute l’optimisme, affirmant qu’un virus « n’est pas endémique simplement parce qu’un ministre du gouvernement le dit ».

Les cas quotidiens de virus ont diminué, avec 120 821 enregistrés hier.

Mais il y a eu 379 décès – le chiffre quotidien le plus élevé depuis février dernier.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();