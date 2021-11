Moins de personnes ont porté des masques sur le Tube – bien que cela reste obligatoire (Photo: Shutterstock)

Les gens se conformeront aux nouvelles règles de port de masques car ils sont « préoccupés » par l’émergence d’une nouvelle variante de Covid potentiellement dangereuse, a déclaré Sajid Javid.

Le secrétaire à la Santé a confirmé que le couvre-visage sera à nouveau obligatoire dans les magasins et dans les transports en commun à partir de mardi.

Les masques ont été recommandés, pas légalement obligatoires, dans les lieux surpeuplés en Angleterre au cours de l’été et la conformité a considérablement diminué en conséquence.

Mais M. Javid a déclaré qu’il était convaincu que davantage de personnes suivraient les nouvelles règles, compte tenu de la menace de la souche super mutante Omicron.

De nombreux acheteurs ont abandonné leurs masques après qu’ils n’étaient plus légalement requis (Photo: PA)

Il a déclaré à l’émission de dimanche Trevor Phillips de Sky News que l’émergence de la variante qui peut échapper aux vaccins a obligé les gens à recommencer à prendre les choses «plus au sérieux».

M. Phillips a demandé au secrétaire à la Santé si les gens suivraient les règles en citant des statistiques qui, selon lui, montraient qu’environ un tiers des passagers ne portaient pas de masques dans le métro et les bus de Londres, bien que cela reste une condition de transport.

M. Javid a répondu: « Au cours des derniers jours, et bien sûr, cela a été très rapide, mais les gens ont vu et ont pu comprendre les inquiétudes concernant cette nouvelle variante.

«Ils seront inquiets non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs amis et leur famille et voudront savoir que le gouvernement prend des mesures proportionnées.

Sajid Javid a annoncé de nouvelles règles pour faire face à la menace croissante d’une nouvelle variante de Covid (Photo: PA)

« Je pense que cela encouragera les gens de quelque manière que ce soit à écouter et à réfléchir aux nouvelles mesures et à les prendre très au sérieux. »

Confirmant la date de début des nouvelles règles, M. Javid a déclaré qu’il espérait pouvoir à nouveau lever les restrictions dans trois semaines.

Il a ajouté: « Mais je pense qu’en termes de progrès, nous voulons que la vie redevienne normale, mais à ce stade, compte tenu de ce que nous savons sur cette variante et des conseils d’experts qui ont été reçus, je pense qu’il a raison de prendre des mesures proportionnées et équilibrées.

Il y a eu des appels pour que les règles de port du masque soient également étendues à d’autres contextes, y compris les pubs et les restaurants.

Mais M. Javid a déclaré que les nouvelles règles sont « proportionnées » et le « bon niveau de réponse ».

Lisa Nandy, du parti travailliste, a déclaré que son parti soutenait la réintroduction des couvre-visages, mais elle a déclaré qu’elle souhaitait voir les preuves scientifiques qui pourraient montrer que le gouvernement devait aller plus loin.

« Nous ne pensons pas que le gouvernement ait trouvé l’équilibre jusqu’à présent », a-t-elle déclaré à Sky.

« C’est pourquoi nous soutenons les mesures visant à accroître l’utilisation des masques, des masques obligatoires dans certains contextes, et nous poserons des questions pour savoir si la base scientifique de cela suggère que cela doit aller plus loin. »

