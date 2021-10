Covid UK: les masques pourraient retourner dans les écoles après la mi-session pour arrêter le pic

Les ministres envisagent le plan au milieu des cas qui explosent chez les adolescents (Photo: .)

Les élèves devront porter des masques faciaux dans les assemblées et les couloirs dans le but de faire baisser les taux de Covid en spirale, a-t-on rapporté.

Les directeurs locaux de la santé publique peuvent actuellement dire aux écoles individuelles en Angleterre de ramener des masques dans les écoles si les taux d’infection sont élevés dans leur région.

Mais le gouvernement envisage de permettre à ces directeurs de pouvoir informer les écoles d’une région pour réintroduire la mesure.

On dit que les ministres réfléchissent aux plans au milieu de l’alarme face au nombre croissant de cas chez les adolescents.

L’obligation de porter des masques faciaux dans les salles de classe a été supprimée en mai lors de la suppression progressive des restrictions de verrouillage.

Les ministres pensent que le retour des masques dans les zones communes pourrait suffire à maintenir les taux sans recourir à des «mesures plus draconiennes», rapporte The Sun.

Cependant, ils attendent de voir si la pause de mi-parcours actuelle fonctionne comme un coupe-feu pour réduire les cas.

Plus tôt ce mois-ci, un énorme test d’écouvillonnage Covid sur plus de 100 000 personnes a montré que les infections en Angleterre augmentaient chez les moins de 18 ans mais diminuaient chez les 18 à 55 ans.

Auparavant, les élèves devaient porter des masques en classe (Photo: PA)

L’étude REACT-1 de l’Imperial College London a calculé une valeur R légèrement supérieure à 1 pour la population générale, mais une valeur R de 1,2 chez les moins de 18 ans.

On pense qu’un million d’écoliers en Angleterre sont déjà confrontés à des restrictions plus strictes alors que les dirigeants régionaux prennent les choses en main pour réduire les taux de Covid.

Un total de 17 autorités locales en Angleterre, affectant près de 1,1 million d’élèves dans 3 250 écoles, recommandent des mesures plus strictes, selon The Daily Telegraph.

Le ministère de l’Éducation n’a pas confirmé le plan de masque facial.

Mais le gouvernement a déclaré qu’il disposait de plans d’urgence pour des règles plus strictes dans le système éducatif s’il devait endiguer une vague d’infections dans les écoles.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi a signalé qu’il ne réintroduirait pas de bulles, mais a confirmé que les masques étaient une mesure vers laquelle les ministres pourraient se tourner.

Cela survient alors que le gouvernement fait face à des pressions pour réintroduire des mesures dans la société alors que nous craignons de nous diriger vers un autre verrouillage de Noël.

Boris Johnson a été critiqué par les médecins et les députés de l’opposition pour avoir refusé de mettre en œuvre sa stratégie du plan B pour l’hiver, qui verrait un retour aux masques obligatoires et au travail à domicile.

Les ministres insistent sur le fait que la pression actuelle sur le NHS est durable, mais les médecins disent que nous sommes déjà dans une crise hivernale avec de nombreux mois sombres à venir.

Les ambulanciers paramédicaux ont averti qu’une attente de six heures pour une ambulance deviendrait monnaie courante ce Noël, tandis que le nombre de patients hospitalisés avec Covid a atteint un sommet de 7 mois alors que l’arriéré de soins aux patients grimpe à six millions.

