Covid UK : Sajid Javid n’exclut pas les restrictions de Noël d’Omicron

Le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que les procédures hospitalières étaient déjà annulées (Photo : PENNSYLVANIE)

Le secrétaire à la Santé a refusé d’exclure d’autres restrictions Covid avant Noël.

Sajid Javid a déclaré: « il n’y a aucune garantie dans cette pandémie », lorsqu’on lui a demandé s’il ne pouvait promettre aucune nouvelle règle d’ici le 25 décembre.

Il y a eu des suggestions d’un verrouillage de «disjoncteur» à venir – une suggestion faite à M. Javid.

Mais il a dit « Nous devons juste garder tout sous contrôle. »

M. Javid a ajouté que les rendez-vous à l’hôpital étaient déjà annulés alors que la variante extrêmement infectieuse se déchire à travers le pays.

Il a déclaré: « Nous évaluons la situation, elle évolue très rapidement. Nous avons vu avec Omicron il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas sur Omicron.

C’est la vérité. La réalité est qu’il y a beaucoup d’incertitude.

Et le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « temps d’être plus prudent ».

«Nous savons que cette chose se propage rapidement. Nous savons déjà maintenant qu’à Londres, c’est environ 80 % des infections, en Angleterre, c’est environ 60 % des infections », a-t-il ajouté.

