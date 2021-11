Covid UK: un coup de rappel sera bientôt requis pour voyager sans restriction

Le programme de rappel a été ouvert aux plus de 40 ans, tandis que les autorités n’ont pas exclu que chaque adulte soit finalement appelé en avant (Photo: PA)

Les gens auront probablement bientôt besoin de rappels pour voyager sans quarantaine ni restrictions.

Boris Johnson a averti la nation que l’obtention de trois coups « facilitera la vie », y compris en ce qui concerne les vacances.

Cela survient alors que le gouvernement exhorte les gens à se faire vacciner avant l’hiver, avec seulement 22,4% du Royaume-Uni actuellement à triple piqûre.

Le programme de rappel sera étendu aux personnes âgées de 40 ans et plus à la suite de signes de diminution de la protection, a-t-on annoncé hier.

Les autorités n’ont pas exclu la possibilité que chaque adulte soit finalement appelé pour recevoir une troisième dose.

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que le pays devrait « ajuster le concept de ce qui constitue une vaccination complète ».

Il a déclaré: «Je pense que nous allons prévoir d’ajouter la dose de rappel au laissez-passer de voyage NHS Covid.

«Mais encore une fois, je pense que la leçon générale est pour quiconque veut voyager, vous pouvez voir que se faire vacciner complètement avec un rappel va être quelque chose qui, dans l’ensemble, vous facilitera la vie de toutes sortes de manières, y compris Voyage à l’étranger.

« Alors je dirais simplement, si vous y réfléchissez, que c’est encore une autre raison de le faire. »

Seuls 22,4% du public britannique sont actuellement à triple piqûre, bien que le rappel ne soit pas disponible pour les moins de 40 ans



Le pass NHS permet actuellement aux personnes à double piqûre de voyager dans de nombreux endroits sans restrictions (Photo: .)

Le chef conservateur a ajouté: » Il est très clair que recevoir trois injections, recevoir votre rappel, deviendra un fait important et cela vous facilitera la vie de toutes sortes de manières et nous devrons ajuster notre concept de ce qui constitue une vaccination complète en tenir compte et je pense que c’est de plus en plus évident.

‘Le booster augmente considérablement votre protection. Il le ramène directement à plus de 90 %.

«Et comme nous pouvons le voir d’après ce qui se passe, les deux jabs commencent malheureusement à s’estomper. Nous devons donc être responsables et nous devons refléter ce fait dans la façon dont nous mesurons ce qui constitue une vaccination complète.

Le ministre de la Sécurité Damian Hinds a nié que le gouvernement « fait chanter les gens pour qu’ils reçoivent le vaccin de rappel » ce matin.

Les experts en voyages ont salué la nouvelle, affirmant que l’ajout à l’application NHS devrait être apporté dès que possible.

Plus : Coronavirus



Rory Boland, lequel ? rédacteur en chef des voyages, a déclaré: “ Ce problème est quelque peu urgent car d’autres pays ont déjà introduit l’exigence d’avoir eu un rappel car ils limitent la validité des vaccins, mais les résidents britanniques étant actuellement incapables de fournir la preuve qu’ils l’ont fait, ils risquent donc d’être se sont détournés de l’avion lors de leur prochain voyage.

«Jusqu’à ce que les injections de rappel soient ajoutées aux certificats de vaccin sur l’application NHS, vous devez vérifier attentivement les exigences du pays que vous prévoyez de visiter avant de réserver.

« Réserver un voyage à forfait avec un voyagiste qui a une bonne politique de réservation flexible aidera à protéger votre argent si les restrictions changent à la dernière minute. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();