Covid: un expert prédit qu’une augmentation des cas d’Omicron pourrait ramener la normalité | Monde | Des nouvelles

Tyra Grove Krause, épidémiologiste en chef à l’Institut national du sérum du Danemark, espère que la vague actuelle de la nouvelle variante pourrait culminer plus tard ce mois-ci. Citant une étude, elle a déclaré qu’elle avait montré que le risque d’hospitalisation des personnes d’Omicron était de moitié par rapport au Variante delta.

Cela donne aux autorités danoises l’espoir que la pandémie pourrait être terminée dans quelques mois à mesure que l’immunité augmente, a-t-elle déclaré.

Mme Krause, répondant à une question sur la durée pendant laquelle Omicron aura une influence sur la vie au Danemark, a déclaré à TV2: « Je pense que nous aurons cela dans les deux prochains mois, puis j’espère que l’infection commencera à s’atténuer et que nous aurons notre des vies normales de retour. »

Dans un message du Nouvel An 2022, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesu a donné une note d’espoir alors que la crise des coronavirus entre dans sa troisième année.

Il s’est dit « confiant » que ce sera l’année de la fin de la pandémie, mais a mis en garde contre « le nationalisme étroit et la thésaurisation des vaccins ».

Le Dr Tedros a déclaré que l’inégalité des vaccins avait « créé les conditions idéales pour l’émergence de la variante Omicron ».

Il a déclaré: « Et plus l’iniquité persiste, plus les risques que ce virus évolue d’une manière que nous ne pouvons pas empêcher ou prévoir. »

Le Dr Tedros a déclaré que la lutte contre les inégalités sera la clé pour mettre fin au cauchemar mondial et ramener la vie à la normale.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Si nous mettons fin aux inégalités, nous mettons fin à la pandémie.

