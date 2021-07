Covid : un médecin met en garde « extrêmement difficile à isoler pour certains symptomatiques » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Thomas House, membre du Groupe scientifique sur la modélisation de la grippe pandémique (SPI-M), a fait part de ses inquiétudes concernant les lacunes de la réponse au coronavirus. Le Dr House a averti qu’il y avait des “problèmes fondamentaux” auxquels le système de santé devait faire face.

Il a suggéré que le manque de soutien financier pour ceux qui ont contracté le virus et ont dû s’auto-isoler pourrait être l’un des problèmes provoquant l’augmentation du nombre de cas.

Le Dr House a déclaré à BBC Newsnight : « Il ne s’agit pas seulement d’attendre une semaine de plus et les choses iront bien.

«Il y a des problèmes plus fondamentaux, et je pense qu’il y a encore des problèmes au-delà du simple timing sans réponse à la pandémie.

« Par exemple, il est toujours extrêmement difficile pour les personnes asymptomatiques et infectieuses de s’isoler.

« Dans bien des cas, ils n’ont pas le soutien de leur employeur ou le soutien financier dont ils ont besoin.

«Et ce genre de choses se moque du reste d’entre nous qui sommes restés à la maison alors qu’il y a des gens qui ont eu de fortes chances d’être contagieux et qui doivent encore sortir pour travailler.

“Ce n’est qu’un exemple, je pense qu’il existe de nombreuses autres façons d’améliorer notre réponse à la pandémie.”

Il a également souligné qu’il est “demandé au NHS de fonctionner très près de sa capacité presque tout le temps”.

Les remarques du Dr House interviennent après que deux hôpitaux du NHS ont déclaré jeudi des mesures de code noir en raison d’une forte augmentation des cas.

Le NHS Grampian a annoncé que l’Aberdeen Royal Infirmary et le Dr Gray’s Hospital à Elgin, Moray ont été contraints de reporter et d’annuler les opérations électives non urgentes.

Le professeur Nick Fluck, directeur médical du NHS Grampian, a déclaré : « Il s’agit d’une situation dynamique, susceptible de changer tout au long de la journée.

“Je peux confirmer que l’infirmerie royale d’Aberdeen et l’hôpital du Dr Gray ont été au statut noir ces derniers jours.

« Choisir d’annuler des procédures ou des rendez-vous n’est jamais une décision que nous prenons à la légère ; cependant, c’est notre seule option si nous voulons alléger une partie de la pression et permettre au personnel de se concentrer sur les soins les plus urgents et les plus urgents.

“Je sais qu’il est pénible pour les gens de voir des procédures ou des rendez-vous reportés, parfois à très court terme. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été touchés par cela.”