Covid : un scientifique de SAGE a envoyé des « colis suspects » par des anti-vaccins « méchants » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par la Royal Society of Medicine jeudi, le professeur Semple a dévoilé une “expérience particulièrement désagréable”.

Le professeur Roger Kirby, qui a animé la session, a demandé : « Vous avez été ciblé par le groupe anti-vax, n’est-ce pas ?

« Quelqu’un n’a-t-il posté quelque chose du genre ‘Calum tue la faune pour le plaisir… ?’ »

D’accord avec la déclaration, le professeur Semple a répondu : « Nous avons la chance que la police soit ouverte à nous entendre et il y a un bon soutien de liaison pour nous lorsque ces menaces sont proférées.

«Ce fut un événement particulièrement désagréable.

«Il y en a eu d’autres depuis lors et des colis suspects envoyés aux membres du SAGE et à moi-même.

« Cela vient des deux extrêmes – des gens qui pensent que nous prenons de mauvaises décisions et qui n’apprécient pas que SAGE ne soit pas un organe décisionnel. »

Il a expliqué : « Je n’ai jamais assisté à une réunion SAGE où nous nous sommes assis autour de boire du café en disant ‘ce ne serait pas une bonne idée si nous fermions les pubs ?’

« Cette conversation n’a jamais eu lieu et n’aura jamais lieu.

« Il s’agit de la contribution probable de la construction par rapport aux écoles par rapport aux grands matchs, et c’est là que vous pouvez ensuite présenter un menu d’impacts probables, puis c’est aux décideurs politiques de prendre les décisions, mais nous ne sommes pas un bavardage ou nous ‘ n’es pas une boîte à suggestions ou un brainstrust, il s’agit essentiellement de gérer des informations inadéquates et de donner la meilleure opinion.

Le témoignage du professeur Smeple fait suite à “l’humiliation” du professeur Chris Whitty plus tôt cette année à St James’s Park, où deux jeunes hommes ont abordé le médecin-chef de l’Angleterre.

L’un des hommes a ensuite été licencié de son travail à la suite de l’incident du 27 juin après qu’un juge a qualifié l’événement de «comportement idiot».

Bien que le professeur Whitty ait balayé l’incident, les deux hommes ont été réprimandés en ligne.

Un porte-parole du Government Office for Science a déclaré qu’il prenait “au sérieux” tout problème de sécurité concernant le personnel de SAGE et qu’il continuerait à offrir “des conseils et un soutien en matière de sécurité”.