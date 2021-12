Covid : une demi-douzaine de députés conservateurs prêts à quitter le gouvernement suite au désaccord sur le « Plan B » | Politique | Des nouvelles

Mardi prochain sera un tournant pour le Premier ministre, car les députés seront chargés de voter pour de nouvelles mesures restrictives en plus de celles introduites plus tôt cette semaine. Cependant, au sein du gouvernement lui-même, des rapports du Telegraph ont montré que jusqu’à six secrétaires parlementaires privés n’étaient pas d’accord avec la mise en œuvre de nouvelles restrictions.

Les députés pourraient même démissionner de leur poste et redevenir simples députés tout en sapant considérablement l’image de Boris Johnson.

Selon un message WhatsApp envoyé vendredi aux députés conservateurs, le gouvernement mettra aux voix une par une les nouvelles politiques sur les masques faciaux, les passeports vaccinaux et les vaccins obligatoires pour les travailleurs du NHS.

Les passeports obligatoires pour le vaccin Covid sont censés être lancés à 6 heures du matin juste un jour après le vote de mercredi prochain.

Un demi-tour sur l’auto-isolement pour ceux qui ont été « pingé » après avoir été en contact avec une personne infectée pourrait également être soumis au vote, des tests quotidiens remplaçant l’isolement obligatoire.

En décembre 2020, un groupe défiant de 55 députés conservateurs avait déjà voté contre un système restrictif à plusieurs niveaux pour ralentir la propagation du virus dans le pays.

Cependant, il pourrait y avoir plus de députés rebelles, car le Telegraph rapporte qu’entre 60 et 80 députés conservateurs pourraient voter contre les mesures les plus impopulaires telles que les passeports vaccinaux.

Mark Harper, président du Covid Recovery Group de députés conservateurs sceptiques au verrouillage, a déclaré vendredi dans un communiqué: «Le gouvernement n’a toujours présenté aucune preuve pour soutenir les mesures du » Plan B « .

« Le gouvernement n’a pas non plus défini de stratégie de sortie de ces restrictions.

« Il s’agit de sauver les rougissements du Premier ministre. »

« L’ambiance sur les bancs d’arrière-ban est vraiment en colère », a déclaré un autre député d’arrière-ban.

« Cela va être une rébellion assez importante.

«Je pense que le gouvernement n’y arrivera qu’avec des votes travaillistes.

« C’est un peu comme l’époque du Brexit de Theresa May – c’est un endroit où je n’ai jamais vraiment voulu retourner. »