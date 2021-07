Covid : une femme non vaccinée de 90 ans décède après avoir attrapé des variantes alpha et bêta | Monde | Nouvelles

in

La mort de la femme non vaccinée en mars plus tôt cette année serait le premier cas documenté de ce genre. La femme, décédée en Belgique, est soupçonnée d’avoir contracté à la fois les variantes Alpha et Beta de deux personnes différentes.

Les scientifiques avertissent maintenant que, bien que rares, des infections doubles se produisent.

Le Dr Anne Vankeerberghen, chercheuse principale de l’hôpital OLV d’Alost, en Belgique, a déclaré que la co-infection avait probablement accéléré ses symptômes.

Elle a déclaré : « Ces deux variantes circulaient en Belgique à l’époque, il est donc probable que la dame ait été co-infectée par des virus différents provenant de deux personnes différentes.

« Malheureusement, nous ne savons pas comment elle a été infectée.

« C’était une dame qui vivait seule, mais elle a reçu beaucoup d’aides pour s’occuper d’elle.

« Il est difficile de dire si la co-infection des deux variantes préoccupantes a joué un rôle dans la détérioration rapide du patient. »

On pense que les formes évoluées du virus sont originaires du Kent et du Brésil respectivement.

Les souches alpha et bêta sont classées comme « variantes préoccupantes » et présentent des mutations qui diffèrent de la version de base du virus.

LIRE LA SUITE: Variante Delta: Pfizer développe un rappel pour cibler la mutation

Des données récentes suggèrent que les vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca étaient respectivement efficaces à 96 % et 92 % contre l’hospitalisation de la variante Delta après deux doses.

Cependant, une étude compilée par le ministère israélien de la Santé publiée la semaine dernière suggère que le vaccin Pfizer devient moins efficace pour traiter les variantes après six mois – tombant à environ 64% d’efficacité.

La variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, est la souche la plus répandue au Royaume-Uni et aux États-Unis.