Covid va affecter le plan d’assainissement budgétaire des États en FY22: Icra

La deuxième vague de Covid-19 pèsera sur le recouvrement de la taxe sur les produits et services (TPS) et sur les recettes fiscales propres des États (SOTR) au cours de l’exercice 22, car les infections réduisent la consommation d’articles discrétionnaires et de services à forte intensité de contacts, a déclaré jeudi l’agence de notation Icra. .

«Les données relatives à la génération des factures électroniques de TPS confirment que le début échelonné des verrouillages localisés a eu un impact négatif sur l’activité économique depuis avril 2021. Cela entraînera un ralentissement séquentiel des recouvrements de la TPS qui sera signalé dans le deux mois plus tard », a déclaré Aditi Nayar, économiste en chef d’Icra.

«Néanmoins, nous prévoyons que les collections de la TPS (SGST) de l’État doubleront presque à Rs 1,7 crore lakh au premier trimestre de l’exercice 22 contre 0,9 crore de lakh au premier trimestre de l’exercice21, stimulées par les entrées record en avril 2021 qui avaient reflété la saine activité économique en mars. 2021. »

Pour FY22, Icra a projeté les collections SGST de tous les États à Rs 6,1 lakh crore, derrière les revenus protégés de Rs 8,7 lakh crore. Cela indique une exigence de compensation de la TPS de Rs 2,65 lakh crore, dont seulement 38% peuvent être satisfaites par le biais de la compensation de la TPS. «Si le solde de 1,65 crore de lakh Rs doit être atteint grâce à des prêts consécutifs, comme ce fut le cas au cours de l’exercice 21, accélérer le processus pourrait atténuer le resserrement des revenus anticipé des États au cours des deux prochains mois», a déclaré Nayar.

Icra a déclaré que les budgets des gouvernements des États pour l’exercice 22 prévoyaient un assainissement budgétaire bienvenu après la perturbation induite par la pandémie au cours de l’exercice 21. Cependant, la plupart de ces budgets ont été publiés avant la deuxième poussée des infections à Covid-19, qui a ravivé l’incertitude concernant la croissance et les perspectives budgétaires. L’agence de notation s’attend à ce que les résultats budgétaires réels varient considérablement d’un État à l’autre au cours de l’année en cours, en fonction de l’impact des infections, des restrictions et des vaccinations sur l’activité économique régionale.

Après une forte détérioration budgétaire au cours de l’exercice 21, les prévisions budgétaires (BE) pour l’exercice 22 de 24 gouvernements des États avaient indiqué une baisse de leur déficit de recettes agrégées à Rs 1,2 crore lakh, similaire au niveau pré-Covid-19 de Rs 1,3 crore lakh en FY20. Cela a profité de la prévision d’augmentation de 24,7% de leurs recettes de recettes en FY22 BE, par rapport à la croissance de 12,4% de leurs dépenses de recettes, a déclaré Icra.

«La réduction anticipée du déficit des recettes a permis aux États de prévoir une expansion substantielle de 34,1% de leurs dépenses en capital et de leurs prêts nets, tout en tentant une modeste correction de leur déficit budgétaire à Rs 7,6 lakh crore en FY22 BE de Rs 8,7 lakh crore dans les estimations révisées (RE) pour FY2 », a déclaré Nayar. Les dépenses en capital budgétisées par certains gouvernements d’État pour l’exercice 22 semblent optimistes, a-t-elle déclaré.

