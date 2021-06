Covid Woes : Moody’s déclasse l’aéroport de GMR à Delhi

in

Étant donné qu’une grande majorité des revenus de DIAL est liée au trafic aéroportuaire, Moody’s s’attend à ce que les revenus diminuent en fonction de la baisse du nombre de passagers.

Vendredi, Moody’s Investors Service a abaissé la note de famille d’entreprise (CFR) de l’aéroport international de Delhi (DIAL) et les notes senior sécurisées à « B1 » au lieu de « Ba3 ». L’agence de notation a également abaissé l’évaluation de crédit de référence (BCA) de DIAL et la notation des obligations sécurisées de premier rang de Cliffton Limited à « B1 » au lieu de « Ba3 », et a déclaré que les perspectives sur les notes sont négatives.

Moody’s a déclaré que les perspectives négatives capturent les risques à la baisse au cours des 12 à 18 prochains mois, étant donné l’incertitude importante dans la reprise du trafic de passagers en Inde, qui sera fortement influencée par la levée des restrictions de voyage et le déploiement réussi des vaccins comme indiqué par le gouvernement.

Le trafic de passagers à l’aéroport avait probablement chuté de plus de 60% en mai par rapport au niveau de février 2021 sur la base des chiffres de trafic quotidiens publiés. Étant donné qu’une grande majorité des revenus de DIAL est liée au trafic aéroportuaire, Moody’s s’attend à ce que les revenus diminuent avec la baisse du nombre de passagers.

Spencer Ng, vice-président et analyste principal de Moody’s, a déclaré : « La dégradation de la note reflète l’impact négatif de la réduction du trafic passagers et des revenus de l’aéroport au cours de l’exercice en cours se terminant en mars 2022, en raison de l’augmentation du nombre d’infections quotidiennes depuis fin mars. Nous pensons que la réduction des revenus qui en résultera entraînera la nécessité d’une dette supplémentaire pour achever l’expansion de l’aéroport et prolonger la reprise des mesures financières de DIAL à un niveau compatible avec une note Ba. »

DIAL est le concessionnaire de l’aéroport international Indira Gandhi, à Delhi, et opère dans le cadre d’un accord d’exploitation, de gestion et de développement avec la Airports Authority of India.

Cliffton Limited est un véhicule à usage spécial orphelin créé pour faciliter l’émission d’obligations en dollars. Le produit de la transaction a été utilisé pour souscrire à des obligations non convertibles en roupies émises par DIAL. DIAL n’a aucune participation ou contrôle de gestion dans Cliffton Limited.

Moody’s a observé que DIAL a une capacité limitée pour compenser la réduction des flux de trésorerie en réduisant les dividendes ou en reportant ses dépenses en capital de manière significative, dans le cadre des plans actuellement annoncés. La société de notation s’attend à ce que l’aéroport ait besoin d’une dette supplémentaire – par rapport aux prévisions précédentes – au lieu du flux de trésorerie d’exploitation perdu en raison de la deuxième vague de coronavirus, pour achever son expansion de 98 milliards de roupies.

Moody’s s’attend à ce que les fonds provenant des opérations (FFO) de DIAL restent négatifs pour les 12 prochains mois après avoir pris en compte les intérêts capitalisés. Le FFO resterait probablement négatif jusqu’à l’achèvement de l’agrandissement de l’aéroport et la mise en œuvre de tarifs plus élevés après la prochaine décision réglementaire.

La société de notation a également déclaré que bien que les revenus devraient progressivement se redresser en fonction du trafic de passagers, la croissance prévue dans son scénario de base ne sera probablement pas suffisante pour couvrir l’augmentation des frais d’intérêt (y compris les intérêts capitalisés) alors que l’aéroport réduit son contrat de location. ou d’autres dettes pour financer l’expansion au cours des 2-3 prochaines années. C’est particulièrement le cas après avoir considéré l’obligation de DIAL de partager 45,99 % de son chiffre d’affaires avec AAI dans le cadre de son contrat de concession.

Cependant, compte tenu du produit de son émission obligataire de 450 millions de dollars en mars, DIAL dispose d’un solide profil de liquidité susceptible de couvrir ses coûts d’exploitation et de financement, ainsi que les dépenses d’investissement prévues pour les 12 prochains mois. À la fin du mois de mars, l’aéroport disposait de liquidités totales, comprenant à la fois des liquidités et des investissements à court terme de près de 5 000 crores de roupies. “Une partie du montant remboursera son obligation de 288,75 millions de dollars expirant en février 2022, dont environ 105 millions de dollars de prépaiement effectué en avril 2021”, a-t-il déclaré.

