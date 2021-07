Covid19 a accéléré les délais d’adoption du numérique pour les entreprises d’années en mois : rapport

Les entreprises de tous les secteurs se sont tournées vers des solutions numériques pour assurer un engagement continu des utilisateurs

Avec le début de la pandémie, les entreprises ont eu du mal à traverser la crise des chaînes d’approvisionnement perturbées et la baisse des dépenses de consommation. Cependant, cela a également conduit 71% des clients à passer plus de temps en ligne qu’auparavant, a révélé un rapport de WebEngage. En fait, en juillet 2020, la part moyenne des interactions numériques avec les clients était de 58 % dans le monde, une augmentation marquée par rapport à 36 % en décembre 2019. Cela a conduit les entreprises à adopter des solutions numériques pour assurer un engagement continu des utilisateurs.

Le rapport sur l’engagement client a analysé les données de plus de 85 millions d’utilisateurs actifs pour comprendre comment les utilisateurs se sont engagés pendant la pandémie. Compte tenu du taux d’adoption numérique sans précédent pour les consommateurs et les entreprises, le rapport a étudié plus en détail la stratégie axée sur le numérique mise en œuvre par divers secteurs et l’engagement des utilisateurs correspondant tout au long de l’année. Ce rapport a analysé les tendances commerciales et de consommation à partir de 2020 dans neuf secteurs et sept canaux.

Selon le rapport, dans le secteur du commerce électronique, 90,65 % de tous les messages de communication ont été envoyés via des notifications push mobiles et Web push et le commerce électronique était responsable de 17 % du commerce de détail mondial, contre 14 % en 2019. Dans le Dans l’industrie EdTech, 35,75% de tous les messages de communication sont des e-mails et l’utilisation des e-mails et des notifications sur site a augmenté de 21% et 71%.

En ce qui concerne le secteur de la santé, 89,10% de tous les messages de communication ont été envoyés via des notifications push mobile et web et il y a eu une augmentation de 157% des SMS à la fin de l’année 2020. 76,34% de tous les messages de communication ont été envoyés via push mobile et les notifications Web push dans le secteur des médias et du divertissement avec une multiplication par 5,9 des notifications in-app de janvier-février-mars à octobre-novembre-décembre 2020. Dans le secteur du voyage et de l’hôtellerie, 91,10% de tous les messages de communication ont été envoyés via les notifications push mobiles et web push, et il y a eu une baisse de 91 % de l’engagement des utilisateurs et une baisse de 60 % de l’engagement sur site.

Pour les services financiers, 80,64 % de tous les messages de communication ont été envoyés via des notifications push mobiles et Web, avec une augmentation de 97 % des volumes d’adoption des SMS en avril-juin 2020. Selon Avlesh Singh, cofondateur et PDG de WebEngage, le besoin de l’heure est pour les entreprises d’intensifier et de fournir des expériences humanisées et personnelles à leurs clients à travers de multiples points de contact. « Les spécialistes du marketing doivent donner la priorité à l’utilisation intelligente des données client afin d’impliquer efficacement le consommateur de la nouvelle ère avant tout numérique. Ce changement est là pour durer, et les tendances sonneront vraies tout au long de 2021 et au-delà, ce qui rend crucial pour les marques d’intensifier leur engagement numérique », a-t-il ajouté.

