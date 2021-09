Covid:19 au Karnataka : un comité d’experts recommande l’ouverture des écoles pour toutes les classes

in

Prenant une initiative majeure vers la reprise de l’enseignement scolaire, un comité d’experts mis en place par le gouvernement du Karnataka a recommandé que l’école soit ouverte pour les élèves de toutes les classes. Le comité d’experts a fait la recommandation au gouvernement sur la base d’un taux de positivité à Covid-19 aussi bas que 0,08 % parmi les écoliers de l’État, a rapporté l’Indian Express.

Le Dr H Sudarshan Ballal, membre du comité d’experts conseillant le gouvernement, a déclaré à l’Indian Express que le comité avait conseillé d’ouvrir des écoles pour les classes I à V au vu de la situation actuelle. Soulignant le fait que la pandémie ne se terminera pas dans un mois ou deux, Ballal a déclaré que les étudiants seraient désormais autorisés à suivre des cours hors ligne dans des salles de classe ventilées et à se laver régulièrement les mains dans les locaux.

Concernant la possibilité que les étudiants attrapent le coronavirus, Ballal a déclaré qu’une grande partie de la population avait contracté le coronavirus au cours de la deuxième vague, mais que l’impact du virus sur les enfants était limité et ne constituait pas une préoccupation sérieuse. Ballal a en outre déclaré que les étudiants pouvaient récupérer plus rapidement que les adultes du virus.

Avec la baisse des niveaux d’infection dans l’État, la Private Hospitals and Nursing Homes Association (PHANA) qui s’était auparavant opposée à l’ouverture d’écoles dans l’État avait également repensé et suggéré que les écoles puissent être ouvertes pour les classes I à V. Président de PHANA, Le Dr Prasanna HM a déclaré à l’Indian Express qu’une faible positivité à Covid a été observée chez les écoliers ainsi qu’une séropositivité élevée, ce qui indique que les enfants ont déjà été exposés au coronavirus sans aucun impact inquiétant.

Le Dr Prasanna a en outre noté que, étant donné que peu de cas de coronavirus ont été signalés parmi les élèves des classes VI à XII qui ont commencé à fréquenter l’école, il est temps que le gouvernement ouvre des écoles même pour les classes juniors.

