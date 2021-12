Covid19 | Comment différencier la gueule de bois de la variante Omicron du Covid-19 ?

25/12/2021 à 10h55 CET

Avec l’arrivée des vacances Il est le plus courant d’avoir une boisson supplémentaire. Les dates désignées, les partager avec la famille ou les amis se prête à l’apparition d’alcool et, inévitablement, à une gueule de bois plus tard.

Dans le contexte actuel il devient difficile de faire la distinction entre une gueule de bois et le Covid-19. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux affections partagent bon nombre des mêmes symptômes tels que la fatigue, les maux de tête ou l’inconfort musculaire, c’est pourquoi l’inquiétude est inévitable.

Bien sûr, il existe un moyen selon Des experts médicaux britanniques pour différencier si vous êtes infecté par le coronavirus Ou êtes-vous à l’époque où vous promettez naïvement de ne plus boire.

Selon le docteur anglais Adam Caputa « aux premiers stades de l’infection, jusqu’au se sentir extrêmement fatigué ou fatigué d’autres effets tels que le mal de tête et inconfort musculaire, symptômes qui « peuvent être confondus avec une gueule de bois & rdquor ;.

Voici la clé : la durée de l’inconfort physique. Selon Caputa : «Après environ 24 heures, nous nous attendrions normalement à ce que la gueule de bois disparaisse et que tous les symptômes disparaissent, donc, si cela persiste, il s’agit très probablement d’une infection Omicron », Expliquer.

Le médecin recommande un test détection de la maladie si nous subissons plusieurs effets de ce type pour lever les doutes.