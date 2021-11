Covoiturage et covoiturage : la voie de la mobilité partagée

La demande de transport en Inde a été multipliée par 8 depuis 1980.

Par Rameesh Kailasam

L’Inde devenant l’un des plus grands marchés automobiles, entraînant des problèmes de congestion inimaginables, la mobilité partagée est devenue l’un des modes de transport urbain les plus appréciés. Le covoiturage a pris de l’importance grâce à l’augmentation drastique du nombre de voitures particulières, entraînant une augmentation de la pollution et des embouteillages. Il existe plusieurs formes de mobilité partagée telles que le covoiturage ou le covoiturage, le covoiturage et le partage de véhicules. Chacun d’entre eux a gagné en popularité au fil du temps, la rentabilité étant un point d’attraction clé. Afin de relever le double défi de la pollution et de la congestion, un certain nombre d’initiatives ont été lancées.

Des politiques telles que la Politique nationale de transport urbain et le Plan national de mission de mobilité électrique 2020 ont été introduites. Bien qu’il existe de nombreuses initiatives de ce type, l’ampleur et la complexité des défis liés à la mobilité nécessitent un programme d’action complet.

La demande de transport en Inde a été multipliée par 8 depuis 1980. Cependant, étant donné que les véhicules privés ont par nature une faible utilisation des actifs, le covoiturage est apparu comme une solution pour réduire efficacement les coûts, les embouteillages et la pollution. La mobilité partagée a considérablement chuté car les protocoles de Covid exigeaient une distanciation et une peur inconnue s’est glissée, compte tenu de la propagation rapide de la maladie. Cela rend d’autant plus important pour le gouvernement de réfléchir aux émissions par passager lorsqu’il travaille sur des solutions de mobilité urbaine en incitant au covoiturage et en clarifiant l’aspect réglementaire de celui-ci.

Au niveau national, le mérite du covoiturage est reconnu, mais la loi sur les véhicules à moteur, dans sa forme actuelle, place le covoiturage dans une zone grise. Réglementés par la loi, les voitures sous contrat et les véhicules de service public peuvent transporter des passagers contre rémunération. Les deux catégories excluent cependant les voitures particulières, utilisées seulement occasionnellement pour donner l’ascenseur contre certains paiements. Bien que les directives du MoRTH sur les taxis et Moving Together Forward, un rapport de Niti Aayog, aient révélé une volonté politique de mettre en œuvre le covoiturage, le manque de clarté sur la nature et les probabilités de résultats de la nouvelle intervention souligne divers risques. La liste extrêmement longue et complexe des conformités exigées à la fois des conducteurs individuels et des agrégateurs de non-transport établit ces lignes directrices pour l’échec dans la réalisation de l’objectif. Le covoiturage (et le covoiturage de vélos) est une activité de consommateur à consommateur, et les réglementations devraient permettre et encourager les gens à interagir et à effectuer des transactions librement via des plateformes numériques. Si des mesures d’enregistrement et de conformité onéreuses sont rendues obligatoires, les particuliers resteront à l’écart.

À l’échelle mondiale, le covoiturage et le covoiturage sont des concepts bien adoptés. Les États-Unis, le Royaume-Uni (Leeds), les Pays-Bas (Amsterdam), l’Espagne (Madrid), la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Indonésie (Jakarta) ont des voies bien définies pour l’utilisation des véhicules à occupation multiple (VOM). Des pays comme Singapour, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc., ont reconnu l’importance du covoiturage et ont en conséquence introduit des politiques et modifié les lois existantes non seulement pour légaliser le covoiturage, mais aussi pour inciter les utilisateurs. Dans certains quartiers de Boston, un parking préférentiel est accordé aux personnes covoiturant. De nombreux gouvernements offrent de telles incitations, voire des subventions aux propriétaires de voitures privées pour encourager le covoiturage.

Les lignes directrices 2020 du MoRTH sur les agrégateurs de véhicules à moteur ont constitué une étape vers la légalisation du covoiturage via des véhicules privés et, si elles sont adoptées, mises en œuvre et exécutées par les États dotés des niveaux d’autonomie appropriés, elles peuvent avoir un effet positif significatif sur l’augmentation de l’utilisation de la capacité des véhicules privés, réduire le trafic sur les routes, réduire la pollution et aussi aider les navetteurs à neutraliser les effets financiers de la hausse des prix du carburant. Cependant, bien que les Lignes directrices soient bien intentionnées, le covoiturage et le covoiturage de vélos ne sont pas seulement des activités commerciales; le gouvernement doit se rappeler que les conducteurs qui s’inscrivent ne le font pas pour leur gagne-pain, mais pour le plus grand bien de la société et de l’environnement. Le montant facturé est en fait destiné à couvrir uniquement les frais de fonctionnement du véhicule. Si les exigences de conformité qui les concernent sont strictes, comme c’est le cas avec ces lignes directrices, il est peu probable que les gens s’inscrivent. En raison de certaines formulations ambiguës dans les Lignes directrices, de nombreuses conformités telles que la formation obligatoire, la vérification policière, etc. – une nécessité pour les opérations commerciales en raison de leur utilisation quotidienne – sont appliquées aux services de covoiturage.

Pour soutenir le covoiturage et les plateformes de covoiturage dans le pays, le gouvernement devrait idéalement reconsidérer certaines dispositions des Motor Vehicle Aggregator Guidelines ; il doit définir et exclure les plateformes de covoiturage du champ d’application des lignes directrices. Cela peut être fait conformément à la façon dont d’autres gouvernements ont défini le « covoiturage ». De plus, pour l’amélioration de l’industrie du covoiturage, envisagez éventuellement d’avoir des directives distinctes réglementant le covoiturage en Inde. Les plateformes de covoiturage rendent non seulement ce marché possible et réel, mais offrent également le parcours électronique indispensable et contribuent à le rendre mieux organisé, sécurisé et sécurisé. Ces plateformes de start-up doivent également gagner leur part pour survivre et prospérer et créer un engagement électronique pour rendre ce concept viable, réel, sûr et rémunérateur.

L’auteur est PDG, IndiaTech.org

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.