Cowboy Bebop de Netflix montre aux adaptations d’anime comment c’est vraiment fait

Adapter l’anime à d’autres formes de médias est toujours une proposition risquée. L’anime lui-même est si stylisé, souvent si concentré au laser sur ses thèmes principaux qu’une adaptation à d’autres formats peut souvent diluer l’intention du matériel source. C’est une préoccupation que j’ai depuis un certain temps en ce qui concerne le prochain remake en direct de Cowboy Bebop.

Ce n’est pas une préoccupation née de rien, car Cowboy Bebop n’est pas votre anime ordinaire. Pour beaucoup de gens, moi y compris, Cowboy Bebop est l’anime. C’est ce que vous dites à vos amis de regarder s’ils envisagent de se lancer dans un anime pour la première fois. C’est le spectacle que les gens qui n’aiment pas les animes aiment toujours.

À ce jour, Cowboy Bebop est si bon qu’il est vraiment difficile d’imaginer que ses thèmes se traduisent bien dans un autre format.

Mais maintenant que j’ai vu ces captures d’écran récemment publiées du prochain remake d’action en direct, mon esprit commence lentement à changer. À venir sur Netflix le 19 novembre 2021, l’adaptation en direct de Cowboy Bebop commence à bien paraître. Vraiment bien, en fait. Mais pourquoi est-ce si surprenant et pourquoi devriez-vous être enthousiasmé par cette version Netflix ?

L’héritage du Cowboy Bebop

Pour comprendre la taille des bottes que le remake de Cowboy Bebop en direct essaie de remplir, examinons rapidement l’héritage laissé par l’anime de 1998. En termes de réception, il est à la hauteur des classiques de tous les temps comme Neon Genesis Evangelion et des succès plus récents comme Fullmetal Alchemist : Brotherhood.

Cowboy Bebop a continué à inspirer les cinéastes et les auteurs au cours des décennies qui ont suivi ses débuts, en grande partie grâce à l’anime largement diffusé dans l’ouest à l’époque, apparaissant sur des chaînes comme Cartoon Network. Il est même disponible pour regarder sur All 4 dans son intégralité, si vous êtes au Royaume-Uni.

Thriller de science-fiction avec des éléments de film noir, Cowboy Bebop débordait de style et présentait au moins une scène mémorable dans chacun de ses 26 épisodes. L’émission a accueilli un mélange expert de personnages pertinents, d’une écriture intelligente, d’une animation magnifique et d’une bande-son légendaire avec l’aimable autorisation de Yoko Kanno. Le long métrage, Knockin ‘On Heaven’s Door, est également une chose tout aussi étonnante à regarder.

Cowboy Bebop avait les quatre piliers en place pour devenir emblématiques, et le réalisateur Shinichiro Watanabe porterait ces piliers dans de futurs projets comme le Samurai Champloo infusé de hip-hop quelques années plus tard.

(Crédit image : Netflix)

Qu’y a-t-il de si spécial dans le remake en direct ?

À vrai dire, je ne sais évidemment pas si le remake de Cowboy Bebop en direct sera bon. Cependant, je pense que c’est sur la bonne voie. Comme mentionné, les captures d’écran récemment publiées du remake de Netflix sont incroyablement prometteuses et maintiennent une grande partie de l’atmosphère véhiculée dans la série originale.

L’éclairage est maussade et sombre, tout en étant suffisamment coloré pour garder une trace de ce qui se passe, et met également en évidence les accessoires clés de la scène. Des lieux emblématiques ont été recréés, comme l’église où Spike affronte l’antagoniste de la série, Vicious.

Mais le meilleur de tous, notre trio principal est absolument magnifique, et je pense vraiment que le casting est parfait. Maintenant que j’ai vu John Cho déguisé en Spike Spiegel, je ne peux pas imaginer qu’il soit joué par quelqu’un d’autre (sauf peut-être Keanu Reeves, mais nous en reparlerons plus tard). Mustafa Shakir et Daniella Pineda sont aussi excellents que Jet Black et Faye Valentine respectivement. Oh, Ein est là aussi, il a l’air d’un garçon incroyablement bon.

Les costumes du trio ont également été mis à jour avec amour. Ils sont toujours reconnaissables en un coup d’œil, bien sûr. Spike a toujours l’air grassement débraillé, Jet a toujours son bras prothétique. C’est peut-être Faye qui a reçu la plus grosse refonte, et même alors, c’est juste pour rendre sa tenue un peu moins révélatrice. Elle a toujours ce haut jaune emblématique et sa veste rouge.

Il est agréable de savoir que la production de Cowboy Bebop de Netflix est également entre de bonnes mains. Il est écrit par Christopher Yost, qui était auparavant le scénariste principal du dessin animé The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes de 2010, une émission bien reçue qui maintient un culte à ce jour. Yost faisait également partie de l’équipe de rédaction de Thor: The Dark World et Thor: Ragnarok, alors j’espère que le script de Cowboy Bebop est entre de bonnes mains.

Peut-être mieux encore, Shinichiro Watanabe revient en tant que consultant créatif, ce qui signifie que le remake de Netflix recevra les conseils de l’une des personnes responsables de la création de la série originale. Yoko Kanno est également de retour et elle fournira la bande originale du spectacle, mais j’espère certainement que Tank incroyablement accrocheur! est conservé comme thème d’ouverture du spectacle.

(Crédit image : Netflix)

Des débuts sombres

Vous savez peut-être que ce n’est pas la première fois qu’une tentative est faite pour faire revivre Cowboy Bebop dans une capacité d’action réelle. Il y a un peu plus de dix ans, un film en direct Cowboy Bebop a commencé la production avec Keanu Reeves dans le rôle principal de Spike Spiegel.

Le projet était en enfer de développement depuis longtemps, avec peu de détails révélés depuis, bien que Reeves ait insisté sur le fait que le script “était génial et incroyable, mais cela coûterait environ un demi-milliard de dollars pour le faire”.

Cette première tentative de renaissance de Cowboy Bebop semblait alors incroyablement ambitieuse, et Reeves, à son crédit, était probablement très ambitieux à propos du projet. Pourtant, il est facile de comprendre pourquoi le budget aurait gonflé de la manière décrite par Reeves. Cowboy Bebop est une épopée de science-fiction qui se déroule dans des lieux tels que des bidonvilles très fréquentés, des paysages urbains et les confins de l’espace.

En outre, les fans n’étaient pas très satisfaits du concept d’anime en direct à l’époque. Et on ne peut pas dire que l’appréhension était tout à fait déplacée. Au cours de la décennie qui a suivi, les fans ont été traités (et j’utilise ce mot de manière vague) avec un film Ghost in the Shell dirigé par Scarlet Johansson, qui a été un flop critique. Mais ce n’était pas aussi mauvais que le remake de Death Note de Netflix, qui trahissait en grande partie les thèmes principaux de l’original.

(Crédit image : Netflix)

Ce dont le remake a besoin pour bien fonctionner

Alors, qu’est-ce que Cowboy Bebop de Netflix fait différemment, et comment va-t-il éviter les pièges dans lesquels les projets d’animation en direct susmentionnés sont tombés? Eh bien, pour commencer, le casting n’a pas été totalement blanchi à la chaux, comme ce fut le cas avec les personnages des remakes de Ghost in the Shell et Death Note.

Les captures d’écran, bien que probablement sélectionnées par l’équipe de production, semblent jusqu’à présent parfaitement correspondre à l’esthétique de l’anime Cowboy Bebop original. Mais pour être juste, l’esthétique n’est qu’une pièce du puzzle.

Nous devons encore savoir à quoi ressembleront les personnalités de ces personnages dans la version Netflix, et il y a beaucoup de nuances à bien faire. Spike est un dur à cuire, mais c’est aussi une âme bienveillante avec un passé sombre. Faye essaie de passer pour le stéréotype de la femme fatale, mais se trahit constamment avec son impatience, sa vanité et sa maladresse.

Nous ne savons pas non plus comment Ed va apparaître dans le remake. Sa charmante bêtise se traduira-t-elle bien en live-action ? Ou aura-t-elle l’air terriblement odieuse ?

Il y a donc beaucoup de bonne comédie dans l’anime original, et le remake de Netflix doit également clouer ce côté de la série. Cowboy Bebop a des tonnes de moments plus sombres, mais il n’a jamais eu peur de les équilibrer avec des escapades plus légères.

Ce sera un exercice d’équilibre difficile pour le remake en direct de Cowboy Bebop. Mais comme le tournage est terminé depuis longtemps et que la date de sortie du 19 novembre approche à grands pas, nous devrons simplement attendre, voir et prier pour que le retour de Cowboy Bebop mérite d’être célébré. Et en tant que personne qui place le spectacle parmi mes favoris de tous les temps, j’espère certainement qu’il pourra briser le cycle des adaptations en direct complètement nul.

