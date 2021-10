Cowboy Bebop de Netflix obtient enfin sa première bande-annonce groovy

Netflix a enfin publié la première bande-annonce complète de son adaptation en direct de Cowboy Bebop, le western spatial bourré d’action sur trois chasseurs de primes. La saison 1 de la série sera diffusée sur Netflix le 19 novembre.

Selon une description officielle de Netflix, Cowboy Bebop est une version en direct de l’anime emblématique « environ trois chasseurs de primes, alias « cowboys », essayant tous de distancer le passé. Aussi différents que mortels, Spike Spiegel (John Cho ), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe décousue et sarcastique prête à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire, pour le juste prix. tant de bagarres avant que leur passé ne les rattrape enfin. » Régalez-vous des yeux sur les premières images de la série ci-dessous.

Les débuts de novembre ont été longs à venir – la nouvelle que l’adaptation en direct était en développement est sortie pour la première fois en 2017. Une fois que les choses étaient bien sur la bonne voie et semblaient se dérouler en douceur, la production a ensuite dû faire face à un genou blessure que Cho a subie en octobre 2019 – ce qui a retardé la production d’environ huit mois, et à ce moment-là, les choses ont été de plus en plus ralenties en raison de la pandémie.

La saison 1 de Cowboy Bebop sera diffusée sur Netflix le 19 novembre. Pour vous aider, nous vous suggérons de vous familiariser avec l’anime Cowboy Bebop, que Netflix a récemment déployé sur son service. Vous pouvez également consulter tout ce qui vient d’arriver sur Netflix ici.