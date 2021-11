Ainsi, vous pouvez savoir ce qui est le plus regardé sur Netflix 1:03

. – Les services de streaming continuent de lancer des séries coûteuses basées sur des concepts pré-vendus, mais ces gros paris peuvent conduire à de grosses erreurs. Deux exemples principaux sont disponibles ce week-end : « Cowboy Bebop », une adaptation Netflix d’une émission d’anime populaire ; et « La Roue du Temps », la version pauvre d’Amazon du « Seigneur des Anneaux » basée sur des livres de fantasy populaires.

Les deux programmes échouent, pour des raisons différentes.

« Cowboy Bebop » cherche à reproduire le style et le ton de la série animée violente, un western spatial mettant en scène un trio de chasseurs de primes (ou « cowboys »). Ils sont joués par John Cho (sous une tignasse de cheveux ébouriffés), Mustafa Shakir et Daniella Pineda, traquant une étrange variété de cibles, lançant des farces et des armes dans une mesure presque égale.

Alors qu’une grande partie de l’action est épisodique, la saison est liée à une intrigue plus large impliquant le méchant Vicious (Alex Hassell), du passé du personnage de Cho, et la femme séduisante (Elina Satine) qui s’est interposée entre eux, un fil qui semble si familier que s’endormir un peu.

Présentée au Japon en 1998 et aux États-Unis via Adult Swim trois ans plus tard, la série prouve une fois de plus qu’il n’est pas facile d’aborder le ton d’un dessin animé dans un format d’action réelle, même celui qui dans son contenu est destiné aux adultes. (Netflix diffuse également l’émission originale.)

Dans l’ensemble, la nouvelle série est grande, forte et généreusement produite, avec une sensibilité musicale qui fonctionne à son avantage, ou du moins elle devrait le faire.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les producteurs ont réussi à monter un spectacle qui semble avoir suscité le scepticisme chez les passionnés de la série originale, qui en parlent avec le genre de révérence autrefois réservé à « Citizen Kane », sans pour autant inviter les nouveaux arrivants à la fête.

Quelle que soit la cause, l’alchimie est mauvaise. Et tandis que les séquences d’action sont élégamment chorégraphiées, « Cowboy Bebop » évolue enfin sur une mélodie plutôt terne.

Au moins, « Bebop » n’aspire pas à être beaucoup plus qu’amusant, tandis que « The Wheel of Time » – adapté des livres de Robert Jordan – a une portée plus épique qui ajoute au sentiment d’inertie dramatique.

Rosamund Pike apporte une touche – ou du moins le visage le plus reconnaissable – comme la mystérieuse Moiraine, qui arrive dans une petite ville où elle recrute cinq jeunes hommes et femmes dans une quête pour contrecarrer le retour de « le noir » avec un membre de le quintette, encore inconnu, qui représente le sauveur prophétisé de son monde.

Les sbires baveux de l’obscurité sont naturellement à la poursuite, mais les personnages ne possèdent tout simplement pas assez d’étincelle pour plaire à ceux qui ne sont pas déjà imprégnés de mythologie, et les effets spéciaux sont inégaux. Ce qui émerge comme ça ressemble à un autre feuilleton fantastique, peuplé de créatures fantastiques et de dialogues austères remplis d’avertissements haineux comme « Le noir arrive pour vos amis ».

J’ai blâmé « Game of Thrones », qui a conduit tous les téléspectateurs à jeter un regard critique sur les concepts fantastiques basés sur la littérature pour tirer parti de ce genre. Comme indiqué, le grand pari d’Amazon est une série à venir basée sur « Le Seigneur des Anneaux », qui ne fait qu’alimenter le sentiment que cela en représente une version unique.

Bien qu’il y ait eu des succès, le monde du streaming a également absorbé des échecs coûteux en testant ces eaux, avec « Cursed » et « Jupiter’s Legacy » parmi les merveilles récentes d’une saison Netflix.

Du côté positif, il est bon de voir les sociétés de streaming tenter leur chance avec du matériel qui nécessite une telle ambition. Cependant, il n’y a pas grand-chose dans « Cowboy Bebop » qui justifie d’attendre un rappel, ou quelque chose dans « The Wheel of Time » pour provoquer l’enthousiasme quant à la possibilité que cela avance.

« Cowboy Bebop » et « The Wheel of Time » seront diffusés respectivement le 19 novembre sur Netflix et Amazon.