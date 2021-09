Cowboy Bebop – Première, distribution et premier aperçu du live-action de Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Après des années de rumeurs sur un potentiel film hollywoodien, le projet d’action en direct de Cowboy Bebop s’est finalement concrétisé en juin 2017 avec l’annonce d’une production télévisée. Pour novembre 2018, Netflix a acquis en exclusivité les droits de la série qui suivra les aventures de Spike Spiegel et du reste des chasseurs de primes sur le navire Bebop. Mais honorera-t-il l’héritage de l’anime ou deviendra-t-il le prochain Death Note ?

Voici les faits essentiels que vous devez savoir sur l’adaptation en direct de Cowboy Bebop :

De quoi ça parle?

Cowboy Bebop est une production d’anime culte réalisée par Shinichirō Watanabe (Samurai Champloo; Space Dandy; Carole & Tuesday) pour le studio Sunrise (Gundam). La série originale de 26 épisodes diffusée entre 1998 et 1999 a reçu des éloges universels pour sa narration cinématographique ambitieuse au niveau visuel et de l’intrigue, ainsi que pour sa superbe bande-son. La franchise a inspiré un long métrage intitulé Cowboy Bebop : Knocking on Heaven’s Gates en 2001.

Netflix fournit le synopsis suivant du projet d’action en direct :

Basé sur le phénomène mondial Sunrise Inc., Cowboy Bebop suit les aventures Jazeera d’un groupe éclectique de chasseurs de primes. Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Radical Ed vivent en fuyant le passé, mais avec pour objectif les criminels les plus dangereux du système solaire. Pour le juste prix, ils pourraient même sauver le monde. »

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le showrunner André Nemec a assuré que la version Netflix ne sera pas complètement un remake en direct de l’anime, mais élargira le canon avec quelques histoires originales.

“Je promets que nous ne retirerons jamais l’anime original aux puristes. Il existera toujours. Mais je suis très excité par les histoires que nous racontons. Je pense que nous avons fait du bon travail en ne violant le canon dans aucune direction, mais nous offrirons simplement quelques aperçus supplémentaires du monde qui a déjà été créé. »

Source : CinéPremière