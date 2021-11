Cowboys et Raiders impliqués dans 2 combats séparés pendant le jeu de Thanksgiving

Les Cowboys de Dallas et les Raiders de Las Vegas se sont livrés à deux combats distincts lors de leur match de Thanksgiving. La première altercation s’est produite au troisième quart lorsque le parieur des Raiders AJ Cole a frappé un ballon qui est sorti des limites, selon le New York Post. Pendant que cela se produisait, Roderic Teamer des Raiders et Kelvin Joseph des Cowboys ont continué à pousser alors qu’ils se rendaient sur la touche vers l’arrière du banc des Raiders. Joseph a poussé Teamer au virage avant de sauter pour le repousser. Près de deux douzaines de joueurs ont traversé l’altercation, et même l’arbitre Tom Hill faisait partie de la mêlée car cela lui montrait une tache ensanglantée sur le menton.

La deuxième altercation s’est produite à la fin du match. Le plaqueur défensif des Cowboys Trysten Hill a frappé le joueur de ligne offensive des Raiders John Simpson lorsque les équipes se sont rencontrées sur le terrain. Il a ensuite montré des jeux à droite poussés dans une altercation près du milieu de terrain. Les Cowboys ont fini par perdre contre les Raiders 36-33 en prolongation. Selon l’Associated Press, les Cowboys et les Raiders ont totalisé 28 pénalités et 276 pénalités, des sommets de la saison pour les deux équipes.

UN COMBAT S’ENGAGE DANS LE JEU RAIDERS-COWBOYS !!! COUP DE POING LANCÉ !! #RaiderNation #Raiders #Cowboys #DallasCowboys #NFL #HappyThanksgiving pic.twitter.com/jKHpn0pV79 – M. Matthew F1 (@NotMrMatthewF1) 25 novembre 2021

« Je me sens mal pour mes gars parce que je sais que certaines des pénalités étaient 50/50; certains diraient de très mauvais appels », a déclaré le secondeur des Cowboys Micah Parsons après le match, selon Pro Football Talk. « Cela n’a pas d’importance. En fin de compte, le football est un jeu agressif et vous allez attaquer le ballon, et vous allez jouer à travers le ballon, et vous allez jouer le défenseur. Fin de la jour, ça va arriver à un moment et à un moment où vas-tu nous laisser vraiment jouer ? »

« C’est évident. Ils ont définitivement affecté le jeu », a déclaré le quart-arrière Dak Prescott. « Mais nous devons réfléchir et garder les officiels hors du jeu. D’une manière ou d’une autre, nous devons être meilleurs. Nous devons être disciplinés. Nous devons nous concentrer sur le contrôle de ce que nous peut contrôler. De toute évidence, ils vont se produire. Sentez-vous comme si nous étions un peu ciblés, mais dans le même cas, oui, nous devons être meilleurs de notre côté pour essayer de les garder hors du jeu. »

Oooooooh, je ne savais pas que cela s’était passé à la fin du jeu.

pic.twitter.com/IZhbP6uNxT – JESSE (Sans « i ») (@Mr4thAndLong) 26 novembre 2021

Les Cowboys ont maintenant perdu trois de leurs quatre derniers matchs après avoir remporté six matchs consécutifs. Les Raiders obtiennent une victoire bien méritée après avoir perdu leurs trois derniers matchs.