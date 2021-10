Cowboys-Pats Holy Pod War. Devinez les lignes de la semaine 7 avec Cousin Sal

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le cousin Sal pour discuter de la défaite en prolongation des Patriots contre les Cowboys, une autre victoire des Packers contre les Bears, les Broncos-Raiders, la folie Dolphins-Jaguars à Londres, Browns-Cardinals, Seahawks-Steelers, Rams-Giants, et plus (1:55), avant qu’ils devinent les lignes pour la semaine 7 de la NFL (36:15). Ils terminent avec Parent Corner, la conférence MLB Postseason et une discussion sur la première de la saison 3 de Succession de HBO [SPOILERS] (1:05:43).

Hôte : Bill Simmons

Invité : cousin Sal

Producteur : Kyle Crichton

