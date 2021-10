Cowboys QB Dak Prescott explique la botte de marche d’après-match

FOXBOROUGH, Massachusetts – Dak Prescott est entré en boitillant dans la salle de conférence de presse d’après-match, son grand sourire et ses chaussures dépareillées.

Sur son pied gauche, il portait une sneaker Jordan de marque. Sur sa jambe droite : une botte de marche.

« Mettons l’éléphant dans la salle », a-t-il déclaré aux journalistes après une victoire de 35-29 en prolongation contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. « Laissons tomber. »

Les blessures n’ont pas affecté Prescott pendant les trois heures et 25 minutes de jeu. Mais lors du dernier jeu du match, un touché de 35 verges au receveur large CeeDee Lamb, Prescott a roulé à gauche pour échapper à la poche. Il a fait plus d’une demi-douzaine de pas sur sa droite, en équilibre sur sa droite à gauche alors qu’il lançait une passe le long de la ligne de touche droite devant un ailier rapproché couvert Dalton Schultz et vers l’agneau en train de faire une séquence. Le laissez-passer a atterri comme espéré; Prescott, moins.

C’est sur cette pièce, ont déclaré les Cowboys de Dallas, que Prescott semble s’être étiré le mollet droit. Il sera réévalué avec une IRM lundi.

« Le dernier lancer, (je) est tombé de façon amusante », a déclaré Prescott. « C’est ce que c’était. Nous allons le faire vérifier. Je vais bien, je peux te le promettre. Bon timing avant la semaine de congé. Ça ira. »

La gravité de la blessure n’était pas claire, Prescott était toujours aussi jovial dans son interview d’après-match, et s’est ensuite dirigé vers ses amis et sa famille avant de monter dans le bus de l’équipe. Mais même s’il restait inébranlable, Prescott était entravé. La botte était maladroite; sa marche était inégale. La semaine de congé immédiate des Cowboys aidera sans aucun doute tout calendrier de récupération, mais tout revers s’ajouterait à ce qui a été une période tumultueuse de 13 mois.

Dak Prescott a lancé pour 445 verges et 3 touchés lors de la victoire en prolongation des Cowboys contre les Patriots.

Prescott a subi une fracture ouverte et une luxation de la cheville droite au cours de la semaine 5 de la saison 2020, nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence pour nettoyer la plaie et réparer la fracture cette nuit-là. Son processus de rééducation était régulier mais progressait lentement pendant près de six mois. Au cours de ce processus, en décembre dernier, il a subi une opération ultérieure pour stabiliser davantage sa cheville droite.

Au camp d’entraînement, les échauffements de Prescott sont restés complexes, mais les entraves mentales et physiques avaient disparu depuis longtemps. Il a été autorisé à faire face à une ruée en direct et il pouvait se débrouiller sans se soucier.

Puis, le premier jour des pratiques du camp d’entraînement rembourré, Prescott a subi une tension latissimus près de son épaule de lanceur. Pendant quatre semaines, il a été confiné. Sa performance de la semaine d’ouverture suggérait l’histoire de ni l’un ni l’autre, Prescott complétant un jeu de passe audible de 28 verges lors de son premier retour en arrière et lançant finalement 403 verges et trois touchés dans une défaite 31-29 contre l’équipe de Tom Brady.

Alors, qu’est-ce qui lui a traversé l’esprit lorsqu’il a ressenti « un peu de douleur » après la pièce ?

« J’étais juste comme, ‘Pas question' », a déclaré Prescott. « La vie continue de donner des coups de poing et je vais continuer à les renvoyer. Ça en fait partie, ça fait partie de ce jeu. C’est un jeu physique auquel nous jouons mais ça ira. J’ai beaucoup confiance en moi, en l’équipe médicale et comme je l’ai dit, je me sens bien. Évidemment, c’est une précaution.

« Cela ne fait pas aussi mal quand vous marquez et gagnez le match, donc tout cela est un plus. »

Prescott a déclaré qu’il ne croyait pas que la blessure était suffisamment grave pour qu’il ait quitté le match si ce n’était pas fini de toute façon sur ce jeu.

« Je pense que l’adrénaline aurait augmenté et ne l’aurait peut-être même pas ressentie à l’époque », a déclaré Prescott. « Mais le moment où vous vous détendez, c’est comme, ‘Oh, ça y est.' »

Malgré l’incertitude persistante de la blessure, Prescott a réalisé des performances historiques en réussissant 36 des 51 tentatives de passes pour 445 verges, trois touchés et une interception. Les 445 verges par la passe de Prescott ont été les plus gagnées contre une équipe entraînée par Bill Belichick, dépassant les 438 verges de Peyton Manning contre les Patriots en 2014.

Les 567 verges offensives totales des Cowboys étaient également le plus grand nombre qu’une défense de Belichick ait jamais permis au cours de ses 27 ans de carrière.

« Quand vous avez un groupe comme celui-ci, vous croyez en vous quoi qu’il arrive », a déclaré Prescott. « Peu importe ce qui est contre toi. Nous l’avons encore prouvé ce soir.

Il a plaisanté en disant que sa tension au mollet était simplement une tentative de donner aux médias un sujet de conversation pendant la semaine de congé.

« Je vais bien », a réitéré Prescott en quittant l’interview. « Aie du plaisir avec ça. »

