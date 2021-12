Cowboys vs. Washington score en direct, mises à jour, faits saillants du match NFL ‘Sunday Night Football’

Alors que la saison de la NFL entre dans ses dernières semaines, l’image des séries éliminatoires devient plus claire. Deux équipes de la NFC – Dallas et Green Bay – ont obtenu leurs billets pour les séries éliminatoires, avec cinq autres places en séries éliminatoires à gagner.

L’une de ces équipes en lice pour une place en séries éliminatoires est Washington, même si elles auront du pain sur la planche. À 6-8, ils occupent actuellement la 10e place de la NFC et devront gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires.

PLUS: Cotes de paris Cowboys contre Washington, prédictions

Cela comprend une victoire dimanche contre Dallas, qui a battu Washington 27-20 avec un retour au quatrième quart il y a deux semaines. Washington a été l’une des équipes les plus durement touchées par les protocoles COVID-19 de la ligue, avec 12 de leurs joueurs dans le protocole de la ligue au moment du match.

Washington a perdu deux d’affilée, mais en a gagné quatre d’affilée avant cela, montrant qu’ils sont capables d’enchaîner les séquences. Mais, ils ont été assez modestes en termes de rendement offensif et défensif, se classant 23e en attaque totale et 20e en défense totale.

PLUS: À l’intérieur de la saison recrue dominante de Micah Parson

Dallas, quant à lui, a remporté trois victoires de suite, mais n’a pas eu de victoire vraiment retentissante ou dominante sur cette séquence. Contrairement à leurs homologues de la NFC East, les Cowboys occupent le deuxième rang pour l’offensive et le premier pour l’offensive totale, le septième pour la défense et le premier pour la troisième défensive.

Dak Prescott connaît une bonne saison, avec 25 touchés et 10 interceptions, mais la vraie star est le secondeur/ailier défensif Micah Parsons, une recrue de Penn State. Parsons a 12 sacs, trois échappés forcés et 17 plaqués pour des pertes cette saison alors qu’il fait campagne pour devenir la première recrue à remporter le titre de joueur défensif de l’année dans la NFL depuis Lawrence Taylor.

Sporting News suit les mises à jour en direct et les faits saillants tout au long de ce match crucial de la semaine 16 NFC East. Suivez ci-dessous pour une couverture complète.

PLUS : Regardez Cowboys contre Washington en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Score Cowboys contre Washington

T1

T2

T3

T4

F

Cowboys – – – – – Washington – – – – –

Cowboys vs Washington mises à jour en direct, faits saillants

21h18 : TOUCHDOWN DALLAS. Les Cowboys étendent leur avance après une course de 13 verges de Dak Prescott et une passe de 8 verges place Dallas au 11, où Ezekiel Elliott le frappe pour le score. Dallas 28, Washington 7 avec 10:34 à jouer en première mi-temps.

21h15 : Aux troisième et -8, Prescott frappe Michael Gallup pour 41 verges aux 32 de Washington et Dallas semble prêt à marquer à nouveau ici tôt.

21h09 : TOUCHDOWN WASHINGTON. Au troisième et au but, Heinicke frappe Antonio Gibson hors du champ arrière pour 8 verges et le score. Washington ouvre le quart avec des points et tente de se frayer un chemin. Dallas 21, Washington 7 avec 14h45 à gauche dans le premier.

Fin du premier quart : Dallas 21, Washington 0

21h05 : Le premier quart se termine avec une avance de 21-0 sur Dallas mais Washington est en bonne position pour répondre. En regardant le deuxième et le but du 8.

21h02 : La première passe de Heinicke après sa deuxième INT est une frappe de 48 verges pour Dyami Brown dans une double couverture, mais Brown l’emporte. Washington maintenant rapidement au Dallas 27.

20h57 : PICK-SIX DALLAS. Sur les deuxième et 7 de leurs propres 43, Heinicke est encore une fois sélectionné. Cette fois, c’est le joueur de ligne défensive All-Pro DeMarcus Lawrence qui le choisit et le prend pour le score. Il se fait tard tôt ici à Arlington. Dallas 21, Washington 0 avec 2:17 à gauche dans le premier.

20h54 : Le coup de pied de Dallas après le TD sort des limites. Washington commence ce disque à ses propres 40.

20h51 : TOUCHDOWN DALLAS. Les Cowboys continuent de marquer tôt, cette fois c’est Dalton Schulz pour les 10 yards et le touchdown. Dallas 14, Washington 0 avec 3:08 restants dans le premier.

20h50 : Aux troisième et sixième, Prescott frappe Amari Cooper sur 10 verges et c’est maintenant le premier et le premier but.

20h49 : Prescott retrouve Lamb, cette fois pour un gain de 22. Dallas décline un penalty et c’est premier et 10 pour les Cowboys du Washington 22.

20h47 : Des courses de 7 et 8 verges par Tony Pollard plus une saisie de 14 verges par Lamb et Dallas sont maintenant à travers le milieu de terrain et marchent rapidement.

20h42 : Washington va trois-et-out sur son deuxième disque alors que Heinicke jette de la pression sur les troisième et-4. Washington repousse et Dallas prend le relais à ses 26 suite à un joli retour de CeeDee Lamb.

20h40 : Le deuxième entraînement de Washington se passe mieux que le premier. Aux deuxième et 10, Taylor Heinicke frappe Dax Milne sur 14 verges aux 39 de Washington.

20h35 : TOUCHDOWN DALLAS. Ezekiel Elliott le transporte hors du champ arrière et dans la zone des buts. Termine une course de neuf jeux et 71 verges et Dallas ouvre le score. Cowboys 7, Washington 0 avec 7:42 à gauche dans le premier.

20h34 : Dallas facilite le travail sur ce disque après l’interception de Diggs. Déjà à l’intérieur de la zone rouge.

20h30 : INTERCEPTION DALLAS. Lors du premier jeu offensif de Washington du match, Taylor Heinicke est sélectionné sur une passe de jeu-action par Trevon Diggs et les Cowboys reprennent immédiatement le dessus. Premier et 10 au Dallas 29 pour les Cowboys.

20h26 : Sur les troisième et 16, Dallas essaie une ruse impliquant des latéraux, mais cela ne fonctionne pas et va pour une perte de 1. Dallas le repousse et Washington commence le jeu à ses propres 28.

20h25 : Dallas se convertit lors de son premier troisième essai de la soirée, un troisième et un et ils en ramassent 4.

20h22 : Washington remporte le tirage au sort et diffère. Le coup de pied d’ouverture va pour un touchback et Dallas commence le match à son propre 25.

Heure de début des Cowboys contre Washington

Date: Dimanche 26 décembre

Démarrer: 20 h 20 HNE, 19 h 20 HNC

Cowboys vs Washington devrait commencer à 20 h 20 HE dimanche. Jerryworld sera l’hôte de ce match, alors que « Sunday Night Football » débutera au stade AT&T.

Sur quelle chaîne Cowboys vs. Washington est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CNB

Direct: Paon, fuboTV

Cowboys vs Washington sera diffusé à l’échelle nationale sur NBC pour « Sunday Night Football » au cours de la semaine 16. Le match sera appelé par Al Michaels et Cris Collinsworth, avec Michelle Tafoya sur la touche.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Cowboys contre Washington avec un abonnement à DAZN, qui comprend tous les matchs de la NFL.

Calendrier des Cowboys de Dallas 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1 9 sept. à Buccaneers (jeudi) 20 h 20 ET NBC 2 19 sept. à Chargers 16 h 25 ET CBS 3 27 sept. contre Eagles (lundi) 20 h 15 ET ESPN 4 3 oct. contre Panthers 13 h ET Fox 5 octobre 10 contre Giants 16 h 25 ET Fox 6 17 octobre à Patriots 16 h 25 ET CBS 7 24 octobre Bye — — 8 octobre 31 à Vikings 20 h 20 ET NBC 9 nov. 7 contre Broncos 13 h ET Fox 10 14 novembre contre Falcons 13 h ET Fox 11 21 novembre à Chiefs 16 h 25 ET Fox 12 25 novembre contre Raiders (Action de grâces) 16 h 30 HE CBS 13 décembre 2 à Saints (jeudi) 20 h 20 ET Fox/NFLN 14 décembre 12 décembre à Washington 13 h ET Fox 15 décembre 19 à Giants 13 h ET Fox 16 26 décembre contre Washington 20 h 20 ET NBC 17 janv. 2 contre Cardinals 13 h HE Fox 18 9 janvier à Eagles 13 h HE Fox

Calendrier de l’équipe de football de Washington 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1er 12 sept. vs Chargers 13 h ET CBS 2 16 sept. vs Giants (jeudi) 20 h 20 ET NFLN 3 26 sept. à Bills 13 h 00 ET Fox 4 3 oct. à Falcons 13 h 00 ET Fox 5 oct. 10 contre Saints 13 h HE CBS 6 17 octobre contre Chiefs 13 h HE CBS 7 24 octobre à Packers 13 h HE CBS 8 31 octobre à Broncos 16 h 25 ET Fox 9 novembre 7 novembre Bye — — 10 novembre 14 contre Buccaneers 13 h HE Fox 11 21 novembre à Panthers 13 h HE Fox 12 29 novembre contre Seahawks (lundi) 20 h 15 HE ESPN 13 décembre 5 décembre Raiders 16 h 05 ET Fox 14 décembre 12 contre Cowboys 13 h ET Fox 15 décembre 19 à Eagles 13 h ET Fox 16 26 décembre (SNF) à Cowboys 20 h 20 ET NBC 17 2 janvier contre Eagles 13 h ET Fox 18 9 janvier à Giants 13 h HE Fox