Cowgirl Position – Comment faire une fille en première position

Pour une position dont apparemment tout le monde a entendu parler, il faut un peu de finesse pour se frayer un chemin jusqu’à l’orgasme. Il peut y avoir beaucoup d’appréhension, surtout si vous n’êtes pas familier avec la position de cow-girl ou les rapports sexuels en général, explique l’obstétricienne-gynécologue Shristy Mohanty, MD.

Pour être juste, être au top s’accompagne de toute une nouvelle série de questions : que faites-vous de vos mains ? Que faites-vous lorsque vos jambes sont fatiguées ? Faut-il s’habiller comme un cow-boy ou les costumes sont-ils facultatifs ? Dois-je épeler “noix de coco” avec mes hanches ?

Oui, vous pouvez suivre un cours ou simplement apprendre par la pratique, mais vous voudrez probablement quelques trucs et astuces dans votre poche arrière avant de sauter en selle. C’est pourquoi nous avons choisi les cerveaux de sept sexperts différents pour décomposer tout ce que vous devez savoir sur la position de cow-girl. Des bases aux meilleures façons de le rendre encore meilleur, voici comment piloter votre partenaire comme un pro.

1. Utilisez des protections.

Comme pour tout type de sexe, utiliser une protection est toujours une bonne idée. Rien n’est plus distrayant que de s’inquiéter des IST et de la grossesse tout en s’y attelant, et Jasmine Akins, éducatrice en santé sexuelle à CAN Community Health, exhorte les gens à utiliser un préservatif même si vous utilisez une autre forme de contraception.

Consultez les cliniques locales comme Planned Parenthood pour des tests gratuits et abordables. Même si vous êtes dans une relation monogame, Akins suggère de vous faire tester au moins une fois par an, car certaines infections peuvent rester en sommeil pendant longtemps.

2. Incorporer le lubrifiant.

Non seulement le lubrifiant rend le sexe meilleur, mais il le rend également plus sûr. S’il n’y a pas assez de lubrification – qu’elle soit naturelle ou achetée en magasin – Dr. Mohanty dit que cela peut entraîner de petites déchirures sur le pénis ou dans le vagin. Ce n’est pas seulement extrêmement inconfortable, mais cela entraîne également un plus grand risque d’infection.

Bottom line: Assurez-vous de prendre beaucoup de temps pour être agréable et excité avant la pénétration et prenez un peu de lubrifiant pour éviter tout inconfort. Le Dr Mohanty ajoute également qu’une lubrification inadéquate peut entraîner des relations sexuelles douloureuses, ce qui pourrait vous donner envie d’éviter complètement l’intimité, ce qui n’est donc pas idéal.

3. Allez-y doucement.

“Si vous êtes un débutant, ne vous sentez pas obligé de plonger la tête la première”, explique Akins. “Facilité dedans.” Cette position permet une pénétration très profonde, donc certaines personnes peuvent la trouver inconfortable car leur partenaire pourrait heurter leur col de l’utérus. Essayez de ralentir, d’ajuster l’angle de vos hanches ou d’appuyer sur le pénis ou le jouet pour donner à votre corps le temps de réagir.

Tous les experts sont d’accord : si vous sentez que la position est extrêmement douloureuse, arrêtez immédiatement la pénétration et discutez avec votre gynécologue. Et bien que ce soit rare, la cow-girl entraîne les blessures les plus “pénis cassés”, ce qui est une autre bonne raison de prendre les choses très lentement.

4. Détendez-vous.

Même si ce n’est peut-être pas la principale raison pour laquelle vous en souffrez, le sexe est en fait une activité physique de haute intensité. C’est pourquoi sexpert Tyomi Morgan suggère toujours de s’étirer avant de sauter sur le dessus et de se concentrer sur votre respiration tout en poussant. Non seulement cela augmentera l’oxygène dans votre corps (ce qui facilite l’orgasme), mais puisque la cow-girl est fondamentalement comme un cours de cardio intense, cela vous garantira de pouvoir rouler jusqu’à ce que vous ayez terminé au lieu de vous épuiser. .

5. Faire pipi après.

Étant donné que les bactéries vivent généralement dans nos fluides corporels, c’est toujours une bonne idée d’aller aux toilettes après en avoir obtenu, que vous utilisiez des doigts, des jouets, la bouche ou un pénis. « Faire pipi après le sexe est fortement recommandé pour maintenir la santé féminine, car il aide à éliminer les bactéries du corps, ce qui peut aider à prévenir les infections des voies urinaires (UTI) », explique la sexothérapeute Rachel Smith. Mais elle ajoute que faire pipi après un rapport sexuel n’aide pas à prévenir la grossesse ou les IST, alors utilisez une protection même si vous prévoyez de faire pipi.

6. L’angle est tout.

Mayla Green, experte en sexe et co-fondatrice de TheAdultToyShop.com, explique que cow-girl ne signifie pas que vous vous asseyez droit sur votre partenaire à un angle de 90 degrés, mais que vous devez plutôt vous pencher légèrement en avant (jusqu’à 45 -degrés) pour la pénétration la plus facile et la plus confortable.

7. Broyez-vous sur eux.



Candice Smith, experte en sexe et co-fondatrice de TheKinkKit, dit de bouger votre corps comme si vous dansiez. “Asseyez-vous et faites pivoter vos hanches pendant que vous êtes au-dessus d’elles. Vous pouvez utiliser vos mains sur leurs hanches pour l’équilibre ou les placer de chaque côté d’elles.”

8. Gardez-le imprévisible.

Smith recommande d’augmenter la vitesse et la profondeur de pénétration afin qu’il n’y ait pas de motif discernable. “Commencez par des poussées rapides et peu profondes, et laissez-vous glisser lentement et complètement sur votre partenaire toutes les cinq poussées.” Alicia Sinclair, éducatrice sexuelle certifiée et fondatrice / PDG de The Cowgirl, ajoute également que si vous avez du mal à trouver un rythme, vous pouvez alterner entre rebondir et moudre ou varier vos vitesses pour l’un ou l’autre en fonction de votre confort et de votre plaisir.

9. Soyez pratique.

Expérimentez avec les mains de votre partenaire et les vôtres. Demandez-leur de mettre leurs mains sur vos hanches pour un effet de levier supplémentaire, suggère Smith. Sinclair mentionne que se pencher en arrière et placer vos bras derrière vous et sur les genoux ou les chevilles de votre partenaire peut aider à déplacer votre poids lorsque vous commencez à être fatigué. Vous pouvez également caresser vos propres seins ou jouer avec vos mamelons pour une stimulation supplémentaire, dit Sinclair. Bonus : c’est aussi une aide visuelle amusante pour votre partenaire.

10. N’ayez pas peur de prendre le relais.

Vous voulez rendre la cow-girl encore plus chaude ? Tenez les mains de votre partenaire au-dessus de sa tête ou utilisez des menottes ou des contraintes et dites-lui de ne pas bouger. “Enlever ce contrôle les rendra fous alors que vous leur montrerez comment vous aimez rouler”, explique Smith. Assurez-vous simplement d’en parler à l’avance si vous cassez les menottes.

11. Et n’hésitez pas non plus à dire à votre partenaire de prendre le relais.

Dans le même ordre d’idées, ce n’est pas parce que vous êtes au sommet que vous devez automatiquement assumer tout le travail. C’est totalement cool de dire à votre partenaire de vous rencontrer à mi-chemin et de pousser d’en bas, dit Sinclair.

12. Rentrez vos jambes.

Sinclair note également que replier vos jambes sous votre partenaire pour un effet de levier et un soutien supplémentaires peut faire une grande différence. Pensez au moment où quelqu’un maintient vos pieds pendant que vous faites des redressements assis – vous pouvez soudainement monter et descendre avec une tonne d’énergie en plus que lorsque vous êtes occupé à essayer d’alourdir vos jambes vous-même. Ce mouvement peut vous aider à vous stabiliser et à empêcher vos cuisses de se fatiguer, dit Sinclair.

13. Donnez-leur un spectacle.

Une fois que vous maîtrisez les règles de cowgirl, passez en reverse-cowgirl pour monter un spectacle. C’est fondamentalement la même chose, mais vous faites face à leurs pieds, pas à leur visage. Non seulement c’est une bonne occasion de montrer votre corps, mais la friction est incroyable.

14. Essayez de faire asseoir votre partenaire.

Il n’y a aucune règle qui dit que votre partenaire doit être allongé sur le dos tout le temps que vous êtes en selle. Essayez de les faire asseoir pour vous rencontrer afin que vous soyez face à face, suggère Sinclair. “Cela peut vous aider à soulager vos cuisses, à changer de rythme et à vous permettre de les retenir pour vous soutenir”, dit-elle. De plus, lorsque vous vous faites face comme ça, vous êtes prêt à distinguer ou à augmenter le contact visuel.

15. Incorporez des jouets.

Si vous êtes au sommet, vous pouvez essayer de vous pencher en arrière pour avoir plus d’accès pour stimuler votre clitoris, dit Sinclair. Smith note également que si vous devez utiliser vos mains pour vous stabiliser, vous pouvez également demander à votre partenaire de maintenir l’ambiance pour vous. Cela peut être d’autant plus sexy que vous leur donnez les rênes (ou les jouets) à votre plaisir.

