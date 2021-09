CoWIN ajoute une nouvelle fonctionnalité pour offrir des données en temps réel sur la vaccination Covid-19

Le lancement du nouveau téléscripteur en temps réel intervient le jour de l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi. (Déposer)

Le Centre a mis en place un téléscripteur en temps réel qui suit le nombre de vaccinations sur le portail CoWIN.

Le PDG de l’Autorité nationale de la santé, RS Sharma, a tweeté : « … nous avons ajouté un téléscripteur pour montrer les vaccinations qui se déroulent en temps quasi réel. Nous enregistrons actuellement plus de 42 000 vaccinations/minute ou 700/seconde. »

Sharma a également déclaré que le téléscripteur célébrait les efforts incessants des vaccinateurs du pays.

Pour célébrer les efforts inlassables des vaccinateurs indiens contre le COVID-19, nous avons ajouté un téléscripteur pour montrer les vaccinations qui se déroulent en temps quasi réel. Nous enregistrons actuellement plus de 42 000 vaccinations/minute ou 700/seconde. Vérifiez la nouvelle fonctionnalité – https://t.co/YhG7gjKdEm #VaccineSeva pic.twitter.com/0nKWiqeZxd – Dr RS Sharma (@rssharma3) 17 septembre 2021

Le portail CoWIN, qui est obligatoire pour les citoyens indiens pour s’inscrire aux vaccins, a rencontré une myriade de problèmes après son lancement plus tôt cette année. Cependant, les problèmes du portail se sont avérés être une pierre d’achoppement pour de nombreux Indiens, ce qui a suscité des critiques de plusieurs côtés. De nombreux groupes de bénévoles, start-ups et militants se sont mobilisés pour aider les citoyens, dont beaucoup n’ont aucune culture numérique, à s’inscrire.

Le jour de l’ouverture des inscriptions pour tous les adultes sur CoWIN, le site dédié a planté. Beaucoup se sont plaints que le portail ne fonctionnait pas. Moins d’une heure après l’ouverture des inscriptions, le gouvernement a dû corriger un « problème mineur » dans le portail.

Le lancement du nouveau téléscripteur en temps réel intervient le jour de l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi, qui s’est fait le champion de la suppression de la fracture numérique en Inde. Jusqu’à vendredi après-midi, l’Inde a vacciné plus de 1,35 crore de personnes contre Covid-19 – la quatrième fois que le pays a franchi la barre des 1 crore en un mois.

L’Inde vise à vacciner 2 millions de personnes pour marquer le 71e anniversaire de Modi. Le BJP a préparé ses volontaires à une couverture maximale et à atteindre le jalon de la vaccination.

PM @NarendraModi के जन्मदिवस पर देश ने 1:30 है की आज हम सभी टीकाकरण का नया कीर्तिमान बना कर प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप देंगे। #VaccineSeva #HappyBdayModiji pic.twitter.com/qw6jMrxFyu – Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) 17 septembre 2021

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, a tweeté qu’il s’agissait du rythme le plus rapide auquel l’Inde avait administré des doses de 1 crore. “Le jour de l’anniversaire de PM @Narendra Modi Ji, jusqu’à 13h30, le pays a franchi la barre des 1 crore de vaccins, le plus rapide jusqu’à présent, et nous avançons continuellement”, Mandaviya, qui a récemment pris en charge le ministère de la Santé de l’Union. , a tweeté en hindi. “Je crois qu’aujourd’hui, nous allons tous établir un nouveau record de vaccination et le donner en cadeau au Premier ministre.”

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.