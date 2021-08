CowSwap, Gnosis Protocol s’intègre à l’architecture Balancer | Invezz

CowSwap est mis à jour aujourd’hui vers sa première version stable et auditée après une intégration étroite avec la nouvelle architecture de coffre-fort de Balancer. La mise à jour marque sa transition d’Alpha à sa version finale, a écrit Gnosis sur Medium. CowSwap a été lancé en association avec Balancer V2 ce printemps.

« Nous pensons qu’avec la collaboration, nous pouvons coopérer plus que la concurrence. En intégrant les deux protocoles, les utilisateurs bénéficient d’un avantage mutuel, car les utilisateurs de Balancer pourront profiter d’avantages tels que la protection MEV, aucun frais de gaz pour les transactions échouées et plus encore, tandis que les utilisateurs CowSwap bénéficieront également de meilleurs prix grâce au groupe optimisé. les colonies et l’utilisation de l’architecture à coffre unique Balancer v2 », a écrit Gnosis.

Les étapes de l’association équilibreur-gnose

Dans la première étape, CowSwap a été lancé en tant que Dapp de preuve de concept pour tester des fonctionnalités telles que la commande de toujours, le commerce par lots et la protection MEV. L’interface avait réalisé environ 30 000 transactions de 8 000 commerçants uniques, un volume de transactions de 230 millions de dollars et d’autres résultats impressionnants dans les trois mois suivant son lancement.

Un volume de négociation et une liquidité importants sont passés de la v1 après la sortie de Balancer v2 ce printemps. Maintenant, CowSwap passe aux contrats audités et à l’intégration avec Balancer v2, permettant une expérience utilisateur améliorée et une efficacité de gaz optimisée. L’étape suivante implique une intégration entre les contrats Balancer v2 et GPv2 en tant que contrats de confiance. Ensuite, les utilisateurs pourront échanger GPv2 via son interface utilisateur. Après cela, les marchands Balancer obtiendront les meilleurs prix possibles, ce qui se traduira par de meilleurs prix pour tous les marchands CowSwap car la fréquence des transactions est directement proportionnelle aux possibilités de CoW.

Avantages des nouveaux smart contracts : un gaz efficace et sûr

Ces contrats intelligents permettront aux fonds de liquidité de Balancer d’être relativement économes en gaz. Ils ont fait l’objet d’audits internes et externes, rendant la version plus sécurisée et professionnelle par rapport à la précédente.

Intégration basique et complexe

Les utilisateurs pourront interagir de deux manières une fois la nouvelle architecture devenue réalité : une intégration de base avec les deux protocoles partageant le mécanisme d’allocation, et une nouvelle et plus impliquée dans laquelle les utilisateurs des deux peuvent profiter du coffre-fort Balancer. Ce dernier permettra également aux utilisateurs de tirer parti de leurs approbations de coffres ERC20 existantes et d’échanger directement contre des pools d’équilibreurs d’une manière économe en gaz.

CowSwap propose actuellement une offre de remise de 80% sur les frais de gaz pour tous les échanges, car la nouvelle intégration nécessitera que tous les utilisateurs précédents réapprouvent les jetons pour le commerce.

