Cox Communications allègue la dissimulation de preuves dans une affaire de droit d’auteur

À la fin de 2019, un jury a giflé Cox Communications avec une amende stupéfiante de 1 milliard de dollars dans le cadre de la bataille juridique du méga-ISP pour violation du droit d’auteur avec les grands labels. Maintenant, Cox a accusé les plaignants de ne pas avoir produit (et déformé) « certains documents liés à une pièce clé » – « un disque dur contenant prétendument des fichiers téléchargés en même temps qui » ont été violés par les abonnés de Cox.

L’allégation étonnante a été révélée dans un récent dossier de Cox Communications, dont le siège est à Atlanta, et de son avocat. Comme mentionné, un jury a ordonné au FAI fin 2019 de payer même 1 milliard de dollars pour les 10 017 œuvres que ses abonnés auraient violées au cours de la période en question.

Cox a rapidement riposté contre la décision «choquante excessive», mais 2020 a vu le président du tribunal rejeter la majorité des contestations du FAI contre le verdict – tout en reconnaissant que le règlement d’un total de 10 017 œuvres prétendument violées aurait pu être «prématuré», en raison à la possibilité que « certaines œuvres en cause soient dérivées d’autres ». Mais un autre revers est survenu début janvier, lorsque les efforts visant à réduire de 2 438 la liste des œuvres prétendument violées – pour un verdict inférieur de 243,8 millions de dollars – ont été rejetés par le tribunal. Cox a alors fait appel.

Et comme cela a été souligné initialement, Cox Communications s’est maintenant attaqué aux prétendues « fausses déclarations au procès » des plaignants et à leur défaut de produire des preuves.

Le disque dur au centre de cette dernière décision judiciaire « contenait des fichiers prouvant la violation directe par les abonnés de Cox » des œuvres en question – selon les plaignants, selon Cox. De plus, ces plaignants lors du procès de 2019 ont introduit des avis d’infraction envoyés par MarkMonitor (un service de surveillance des infractions axé sur Internet) à Cox entre 2012 et 2014, une feuille de calcul élaborant sur les conclusions et celles d’un service similaire appelé Audible Magic, et le dur conduire, par Cox encore une fois.

« Le disque dur contenait prétendument les fichiers mêmes que MarkMonitor et Audible Magic ont vérifiés avant d’envoyer des notifications entre 2012 et 2014″, poursuit le texte. « L’affaire du disque dur Cox aux plaignants était si fondamentale que leur expert, George McCabe, a déclaré que chaque œuvre en costume devait apparaître sur le disque avant qu’il puisse affirmer que l’œuvre avait été violée par un abonné de Cox. »

Malgré la « découverte étendue de Cox concernant l’implication de MarkMonitor dans l’envoi d’avis et la compilation de preuves d’infraction directe présumée », les majors auraient « divulgué rien qui démontrait quand et comment les fichiers sur le disque dur ont été téléchargés pour la première fois à partir d’Internet ».

Et ces prétendues non-divulgations, soutient Cox, « dissimulent » le « détail critique » selon lequel « les fichiers sur le disque dur n’ont pas été téléchargés en même temps que MarkMonitor et la prétendue détection et vérification d’infraction par MarkMonitor et Audible Magic, mais ont été téléchargés des années plus tard, en 2016, comme dans le cadre d’un effort axé sur les litiges pour recréer des preuves.

Développant ces points, Cox a déclaré qu’il avait décidé d’exclure le pré-essai du disque dur car « les métadonnées du lecteur montraient que le lecteur lui-même avait été créé en 2016″. De plus, les plaignants auraient prétendu qu’il « contient des fichiers numériques qui constituaient la base des avis d’infraction de MarkMonitor à Cox », téléchargés lorsque les avis ont été envoyés entre 2012 et 2014 ».

Compte tenu de ces affirmations, la découverte a ensuite « révélé une forte probabilité que les plaignants aient dissimulé des documents et des informations qui auraient démontré que tous les fichiers sur le disque dur ont été téléchargés en 2016 – et non comme une vérification contemporaine de la contrefaçon présumée avant que les avis ne soient envoyé entre 2012 et 2014.

« Le dossier public dans cette affaire et le dossier dans Cox suggèrent fortement que les plaignants ont produit un disque dur presque identique » dans leur procès contre un autre FAI, Charter Communications, poursuit le document à multiples facettes. Cependant, « en vertu d’une commande impérieuse de production », le disque dur Charter contenait des « données de capture de paquets », en plus de l’introduction séparée d’un « rapport de hachage ».

Les données de capture de paquets, Cox indique que les plaignants avaient relayé, ont été « enregistrées par MarkMonitor pour montrer » quand et où chacun des fichiers audio sur le lecteur a été téléchargé « à partir de réseaux peer-to-peer ».

De plus, Charter aurait demandé le rapport de hachage «pour déterminer dans quelle mesure l’avocat des plaignants et MarkMonitor n’ont pas pu revérifier en 2016 l’infraction qu’ils alléguaient de 2012 à 2014 – en d’autres termes, en raison de sa propension à démontrer l’étendue de où la tentative ex post facto des demandeurs de recréer des preuves a échoué, le rapport de hachage met en lumière la fiabilité de la méthodologie.

« Tout cela aurait dû être divulgué lors de la découverte à Cox – en effet, tout cela relève des catégories d’informations que les plaignants se sont engagés à produire ou ont été spécifiquement ordonnés de produire par le tribunal de district », indique le dossier vers sa fin. Enfin, les « violations de la découverte et les fausses déclarations au procès ont fondamentalement nui à la capacité de Cox à contester la preuve de contrefaçon directe des plaignants – une condition préalable pour tenir un FAI comme Cox secondairement responsable.

« Ces documents fourniront au tribunal de Cox un dossier complet pour décider de la requête prévue en vertu de l’article 60 de Cox, dont la date limite est le 12 janvier 2022 », conclut le document. Séparément, les majors ont déposé en juin une autre action en justice pour violation du droit d’auteur, cette fois contre Norwalk, ISP Frontier Communications, dont le siège est au Connecticut.