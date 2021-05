Cox Communications fait appel d’un verdict de piratage musical d’un milliard de dollars

Cox Communications a officiellement fait appel du verdict de piratage de musique d’un milliard de dollars qu’un jury a prononcé contre lui en décembre 2019.

Pour rappel, la confrontation sous-jacente en salle d’audience a débuté en 2018, lorsque les principaux labels ont accusé Cox Communications de profiter d’une «violation massive du droit d’auteur» commise par ses utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la violation présumée de 10017 œuvres.

La filiale de Cox Enterprises, âgée de 59 ans, a nié les allégations, mais un jury à la fin de 2019 a jugé la société responsable de la violation par procuration et par contribution des 10017 œuvres susmentionnées – et, plus urgent, a attaché 99830,29 $ de dommages-intérêts à chacun de ces matériaux protégés par le droit d’auteur. Cox, le jury a conclu, devait un total arrondi de 1 milliard de dollars aux plaignants.

En passant, Cox déclare dans son appel que cette dernière somme est «32 fois la plus grande indemnité du jury en dommages-intérêts pour droits d’auteur contre un contrevenant secondaire» et «431 millions de dollars de plus que toutes les indemnités de dommages-intérêts pour droits d’auteur accordées entre 2009 et 2016 combinées.»

Comme on pouvait s’y attendre, les accusés ont qualifié le verdict de «scandaleusement excessif» – bien que le juge président en juin 2020 ait rejeté la majorité des contestations de la société. Cependant, parmi les défis que ledit juge a autorisés à poursuivre, il y en avait un concernant un prétendu chevauchement entre les enregistrements sonores et les compositions sous-jacentes à travers les listes d’œuvres prétendument contrefaites.

Cox, dont le siège est à Atlanta, a ensuite eu 60 jours pour fournir une liste mise à jour qui omettait les travaux qui se chevauchaient, et cette nouvelle liste contenait 7579 articles – 2438 de moins que les listes initiales, pour près d’un quart de milliard de dollars d’économies potentielles.

Enfin, en ce qui concerne le calendrier de la bataille juridique aux multiples facettes, le juge a finalement laissé intacte la liste des œuvres prétendument contrefaites – et, à son tour, le jugement d’un milliard de dollars – principalement parce que les avocats de Cox “ n’ont pas présenté la preuve de la relation supposée entre le enregistrements sonores et compositions musicales au procès. »

Cox Communications et son avocat en février de cette année ont officiellement déposé un avis d’appel, précisant qu’ils avaient l’intention de porter l’affaire devant le quatrième circuit – et maintenant, ils ont en fait fait appel, révèlent de nouveaux documents juridiques.

Comme on pouvait s’y attendre, avec des millions déjà dépensés en frais juridiques et un verdict stupéfiant d’un milliard de dollars en jeu, Cox Communications ne néglige aucun effort dans l’appel global, qui s’étend sur près de 100 pages.

«L’industrie de la musique fait la guerre à Internet», déclare d’emblée le texte fermement formulé, expliquant que quelque «15 ans après Napster, l’industrie de la musique a lancé une nouvelle stratégie agressive: attaquer Internet lui-même, en poursuivant les fournisseurs de services Internet. “

À partir de là, la partie appelante indique que contrairement à Napster, «le service Internet n’est ni conçu ni annoncé pour promouvoir le piratage» – tout en soulignant le rôle de Cox dans le développement «d’un système automatisé pour contacter les abonnés dès réception d’un avis d’infraction.

«Non seulement Cox n’encourage pas la contrefaçon, mais elle ne peut pas empêcher la violation de ses câbles, pas plus que votre compagnie de téléphone ne peut empêcher les utilisateurs de commettre des fraudes sur les lignes téléphoniques. Au lieu de cela, Cox investit des ressources importantes dans l’éducation et la dissuasion », lit-on dans l’appel.

Peu de temps après, l’appelant affirme que seulement un pour cent des six millions d’utilisateurs de Cox sont accusés d’avoir enfreint les médias protégés – et que 95 pour cent des contrevenants cessent de télécharger des œuvres (sans l’autorisation des titulaires de droits, c’est-à-dire) après avoir reçu un avertissement formel via le «Cox Abuse Système de pistage.”

Ce dernier traite environ un million d’avis de violation du droit d’auteur chaque année, par Cox, et en 2013 et 2014 (lorsque la violation présumée de l’affaire s’est produite), le système de suivi des abus comportait trois phases. Le premier (un avis par e-mail) a mis fin à l’infraction 78% du temps, selon le document, tandis que la phase deux, une suspension du service Internet, a fait monter le chiffre au taux de réussite de 95% susmentionné.

La troisième et dernière phase «drastique», une suspension permanente de Cox, n’a été utilisée que «quelques dizaines de fois en 2013 et 2014», et «les seuls comptes qui ont continué à accumuler de plus en plus d’avis étaient tous des comptes professionnels ou des FAI régionaux. , dont la résiliation aurait eu des conséquences particulièrement dévastatrices.

Et en ce qui concerne les lois et les règles anti-contrefaçon prétendument préconisées par les plaignants, en particulier celles concernant l’interdiction des contrefacteurs récidivistes, Cox écrit: «Les FAI devront démarrer des foyers ou des entreprises entiers hors d’Internet – coupant ainsi leur filière liens sociaux – sur la base de quelques allégations isolées et potentiellement inexactes. »

Peu de temps avant de passer au cœur de son appel et de ses arguments, Cox met en évidence les nuances du procès qu’il a engagé avec BMG, y compris le fait que le jury de l’affaire l’a trouvé coupable de contrefaçon, mais pas de violation par procuration, et que les principaux labels »Le costume est arrivé environ un mois avant que BMG et Cox ne s’installent.

Sur le front de la responsabilité du fait d’autrui, Cox déclare que «ses abonnés ne sont pas ses agents, elle ne gagne rien quand ils enfreignent, et elle ne joue aucun rôle dans la surveillance ou la direction de leurs activités». De plus, le FAI soutient qu’il n’a pas profité directement du comportement de contrefaçon des abonnés et qu’il a été «nettement plus agressif» pour dissuader la contrefaçon, en invoquant les tarifs peer-to-peer sur son service et sur d’autres FAI.

«Si un dîner chez Denny’s fait une scène pendant le dessert», précise Cox, «un gérant de restaurant peut choisir de ne pas l’expulser parce que le restaurant veut qu’il paie le chèque. Cela ne signifie pas que Denny’s a un intérêt financier direct dans l’explosion du restaurant. Cela ne signifie pas non plus que la capacité de se plaindre en public est intégrée dans le prix du hamburger, ou que le dîner a été attiré par ce restaurant parce qu’il tolère les coups de gueule.

Cox indique également qu’il «n’a pas été en mesure de superviser l’activité Internet» de ses six millions d’abonnés précédemment mentionnés: «Aucune alerte rouge ne se déclenche au siège de Cox lorsqu’un utilisateur est sur le point de passer des achats en ligne à un téléchargement illégal, tout comme AT&T l’a fait. je ne sais pas quand un appel téléphonique passe de la conversation à la conspiration. “

Dans un effort pour annuler également le jugement d’infraction contributive, Cox vise l’idée qu’elle aurait dû interdire immédiatement les récidivistes de son réseau, affirmant que 77,9% de ces personnes «ne dépassent jamais le troisième avis» – ce qui signifie, à son tour, qu’il était difficile (voire impossible) de savoir quels comptes porteraient à nouveau atteinte aux médias protégés.

Dans le même ordre d’idées, le défendeur dit que les avis de violation de droits d’auteur automatisés de MarkMonitor «étaient très sujets aux erreurs… MarkMonitor n’a jamais déterminé si un utilisateur qui avait une copie d’un enregistrement était sur le réseau de Cox quand elle a téléchargé la chanson; l’utilisateur aurait pu emmener son ordinateur portable au café ou le télécharger sur son iPhone via son réseau cellulaire.

«Sur la base d’une poignée d’avis d’infraction contestés et indéfinis, il est décidément déraisonnable et tout à fait irréalisable de déconnecter l’accès Internet d’un ménage – une étape qui pourrait couper un enfant de l’école, faire licencier un parent de son travail ou fermer un handicapé personne du monde extérieur tout entier », l’appel se poursuit.

Enfin, le long document réexamine le nombre d’œuvres – 6734 enregistrements sonores et 3283 compositions – pour lesquels les demandeurs prétendent avoir droit à des dommages-intérêts, contestant spécifiquement un supplément de 223 millions de dollars découlant du chevauchement de maîtres et de compositions dans le contexte de la Loi sur le droit d’auteur Définition de «travail dérivé».

En outre, Cox Communications cible un autre demi-milliard de dollars de dommages-intérêts prétendument invalides, affirmant que le tribunal «a autorisé des récompenses distinctes pour chaque chanson plutôt que pour chaque album – gonflant encore le nombre de récompenses de plus de 5 000, soit plus de 500 millions de dollars.

«Le jugement d’un milliard de dollars est totalement indépendant du préjudice qu’il a causé – 692 000 dollars de téléchargements déplacés [at a rate of $1 per song download]», Répète Cox en terminant.

Plus tôt ce mois-ci, Cox Communications a poursuivi BMG et Rightscorp pour avoir prétendument envoyé des milliers d’avis de violation de droits d’auteur «abusifs et injustes».

