Cox Communications poursuit BMG pour des avis d’infraction “ abusifs ”

Cox Communications a riposté contre BMG et Rightscorp pour avoir prétendument participé à une «campagne abusive et injuste» d’envoi délibéré de milliers d’avis de violation de droits d’auteur à une «adresse e-mail incorrecte», dans le cadre d’une «tentative à peine voilée d’exploiter les procédures énoncées. par le Digital Millennium Copyright Act. »

Cox Communications, dont le siège est à Atlanta – qui s’était auparavant engagé dans une confrontation de plusieurs années en salle d’audience avec BMG, aboutissant à un «règlement substantiel» en août 2018 – a récemment soumis la plainte fermement formulée à un tribunal fédéral de Californie.

Nommant à la fois BMG et la société de défense des droits d’auteur Rightscorp comme défendeurs, le procès de 22 pages indique d’emblée que les défendeurs ont prélevé «des dizaines de milliers d’avis invalides de violation présumée du droit d’auteur dans le but de fabriquer des réclamations massives pour violation secondaire contre Barreur.”

Plus précisément, le méga-FAI, avant le 11 décembre 2017, avait utilisé l’adresse e-mail “[email protected]»Pour recevoir des demandes de retrait DMCA ainsi que des« communications concernant une trentaine d’autres abus potentiels de son réseau, y compris des notifications concernant des problèmes critiques tels que le piratage, le spam, le phishing, le vol d’identité », etc.

Après cette date, Cox Communications “a lancé un nouveau système de pointe entièrement dédié au traitement des notifications de violation présumée du droit d’auteur”, avec une nouvelle adresse e-mail, “[email protected]»Le plaignant dit qu’il a dépensé« des millions de dollars dans la construction et la maintenance de ce système hautement automatisé et dédié », et que l’ancienne adresse e-mail reste utilisée pour des questions non liées au droit d’auteur.

Cox a ensuite informé les titulaires de droits et leurs agents (en plus du Copyright Office, comme l’exige le DMCA) du changement, en partie en mettant à jour son site Web en conséquence, indique le document juridique. Après coup, «pratiquement tous les titulaires de droits et agents ont commencé à utiliser la nouvelle adresse e-mail –sauf pour les défendeurs», Selon le demandeur.

Début octobre 2018, le «Senior IP Counsel de Cox» a envoyé un e-mail à Rightscorp (à l’adresse «[email protected], “Qui” est une adresse e-mail valide de Rightscorp à ce jour “), réitérant le pivot de l’adresse e-mail de l’avis de droit d’auteur et demandant” confirmation de réception de la notification “.

Mais aucun reçu de ce type n’est arrivé, selon le procès, et un deuxième e-mail similaire en janvier 2019 (prétendument envoyé à la même adresse e-mail de Rightscorp et, en outre, “[email protected]”) A également échoué à obtenir un accusé de réception ou un message d’erreur indiquant une tentative de remise échouée.

Cependant, ce deuxième e-mail a incité Rightscorp à cesser complètement d’envoyer des notifications de violation de droits d’auteur – de sorte que Cox à la mi-février 2019 a contacté et «a demandé à Rightscorp de confirmer qu’il envoyait des notifications à la bonne adresse». Lesdits avis ont repris en juin 2019 (bien qu’en se dirigeant vers l’adresse e-mail de pré-mise à jour de Cox), ouvrant la voie à un autre e-mail de l’avocat de Cox IP (et aucune réponse de Rightscorp) début août, selon le texte juridique.

«Au cours des mois qui ont suivi, Rightscorp a injustement continué à barrer Cox avec des dizaines de milliers d’avis, ignorant les demandes répétées de Cox d’envoyer les avis à la bonne adresse», poursuit le document.

Cox Communications, «bien que sans obligation de le faire», a configuré son ancien serveur de messagerie pour transmettre les notifications de Rightscorp à la bonne adresse e-mail, en plus de traiter ces demandes «conformément aux politiques de Cox, comme si elles avaient été correctement envoyées. … Le volume considérable d’avis que les défendeurs ont envoyés à cette adresse, et la manière dont Cox les a traités, ont consommé les ressources informatiques et humaines de Cox.

Ces efforts n’ayant pas abouti à une réponse ou à un changement vers la nouvelle adresse e-mail, Cox a déclaré avoir fait appel à un avocat externe en juin 2020 pour envoyer à Rightscorp une lettre certifiée à son adresse commerciale en Californie, «des agents pour le service du processus enregistrés auprès du Delaware Department of State »(où la société est constituée) et« le secrétaire d’État de Californie (siège principal de Rightscorp) ».

Le message – pour lequel Cox a été en mesure de confirmer que les personnes ont signé pour – a relayé que le FAI de 59 ans cesserait d’accepter les avis d’infraction à l’ancienne adresse e-mail «à effet immédiat». Rightscorp n’a pas répondu mais, comme auparavant, «a cessé d’envoyer des notifications Cox pendant plusieurs mois, de juillet 2020 au 18 décembre 2020».

Au cours de cette période de cinq mois, le plaignant a annulé la fonction susmentionnée qui transmettait les avis de violation du droit d’auteur de l’ancienne adresse à la nouvelle et a également commencé à envoyer «un e-mail de« rebond »à tout expéditeur d’un avis de violation présumée du droit d’auteur. au [email protected] adresse, qui a informé l’expéditeur que Cox ne traiterait pas l’avis et de l’adresse appropriée à laquelle adresser cet avis. »

Néanmoins, Rightscorp a recommencé à envoyer des notifications à l’adresse incorrecte, y compris plus de 50 000 avis «en l’espace de quelques semaines seulement entre décembre 2020 et janvier 2021». Cox Communications, à la fin du mois de mars 2021, a ensuite envoyé une autre lettre certifiée, mais «cette fois, la lettre était marquée« Retour à l’expéditeur »et renvoyée comme non distribuable, même si l’adresse postale était (et reste) la même».

De plus, un autre message certifié a également été envoyé «à l’adresse postale fournie par Rightscorp dans ses avis de violation alléguée» ainsi qu’à BMG (pour informer l’entreprise «que Rightscorp envoyait des notifications inappropriées en son nom») – même si aucune des deux entités a répondu, par le costume.

«Rien qu’au mois d’avril 2021, Rightscorp a envoyé à Cox plus de 75 000 avis invalides», poursuit le texte. «Cox a été contraint de dépenser des ressources importantes pour identifier et supprimer ces avis de son [email protected] boîte de réception et fermez et archivez les tickets internes générés par ces e-mails défectueux. »

Enfin, le procès aux multiples facettes déclare: «Le plan d’affaires de Rightscorp est simple et corrompu: il inonde un FAI d’un nombre énorme d’avis, chacun prétendant accuser un abonné Internet de violation du droit d’auteur. Il exige que le FSI transmette les avis aux abonnés accusés. Et avec chaque avis transmis, Rightscorp tente d’extorquer l’abonné destinataire de faire un règlement monétaire avec Rightscorp.

«Rightscorp a refusé de se conformer à la demande de Cox d’envoyer des notifications au bon [email protected] adresse e-mail dans un effort à peine voilé pour fabriquer des réclamations pour contrefaçon secondaire potentiellement massives contre Cox pour le client de Rightscorp BMG et d’autres clients potentiels.

«Les défendeurs espèrent fabriquer un argument selon lequel Cox ne devrait pas avoir droit à la protection de la sphère de sécurité du DMCA parce qu’il n’a pas réussi à mettre fin de manière appropriée aux« contrevenants à répétition »putatifs», indique le procès.

En conséquence, Cox sollicite un jugement déclaratoire déclarant que les avis en question sont invalides, en particulier parce qu’il «prévoit qu’à tout moment, BMG pourra déposer des réclamations pour contrefaçon secondaire massives à son encontre, sur la base des avis défectueux de Rightscorp».

De plus, le FAI sollicite une injonction pour des violations présumées de la section 17 200 du California Business & Professions Code ainsi que pour des «dommages-intérêts compensatoires et punitifs».

Au moment de la publication de cet article, BMG et Rightscorp ne semblaient pas avoir répondu publiquement au procès de Cox. Par ailleurs, cette dernière entité fait officiellement appel du verdict de violation du droit d’auteur d’un milliard de dollars qu’un jury a prononcé contre elle en décembre 2019.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.