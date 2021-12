Coyoacán Boxing et son plan pour le bureau du maire

Dans le but principal d’amener la pratique de la boxe à toutes les couches sociales, quel que soit leur âge, en plus de promouvoir la discipline pour les enfants dans les écoles et de soutenir les gymnases de la mairie, est le projet que Coyoacán développe Boxe, dirigé par Efrén Juárez Soriano, il espère donc le consolider en 2022.

Le directeur général enthousiaste a indiqué que le plan attrayant est né en 2017 dans le gymnase de Coyoacán (très proche du bureau du maire du même nom) mais comme d’autres salles de pratique, il a été temporairement arrêté en raison de la pandémie de Covid-19 et de freiner tous les plans qui ont été envisagés.

« En 2021, nous revenons pour assurer le suivi de tous les jeunes boxeurs de la mairie qui nous demandent un espace pour s’entraîner, ceci étant un autre objectif de Coyoacán Boxing, la promotion de la boxe dans cette mairie », a déclaré Efrén.

Son idée a été bien accueillie, preuve en est, les tournois amateurs internationaux qui ont été organisés et qui ont puissamment attiré l’attention.

« Tout est grâce au soutien du World Boxing Council dirigé par Mauricio Sulaiman. Dans ces événements, il y a eu des échanges culturels et sportifs entre les Coyoacanenses et les athlètes d’autres pays ».

De même, -comme il l’a expliqué-, les joutes internationales ont eu un impact positif sur leurs participants.

« Ces types de tournois servent aussi à être vus. Un garçon d’Angleterre nommé Damon O’Neill a été vu par Top Rank, et ils le considéraient comme l’un des meilleurs espoirs amateurs et ce sera en 2022 quand il fera ses débuts professionnels.

Un autre des objectifs que Coyoacán Boxing vise est que les enfants apprennent les valeurs et la discipline que la boxe projette, destinées à ceux qui fréquentent l’école primaire et secondaire.

« Nous voulons les éloigner du vice, des mauvaises habitudes. Qu’ils soient de bons athlètes et étudiants. Étudier et faire du sport, c’est comme ça qu’une personne sera rentable dans la vie ».

Il est prévu qu’en 2022, différents programmes soient lancés avec le soutien du bureau du maire et de la WBC, répartis comme suit : élimination de l’intimidation, élimination du harcèlement des femmes, activations physiques dans les espaces publics, boxe dans tous les quartiers de Coyoacán, boxe Cliniques avec des champions dans les écoles ; Cours d’art et de culture avec le soutien du WBC, Boxing Hall of Fame, entre autres.

Actuellement, Coyoacán Boxing travaille en donnant des cours de boxe de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 22h00 du lundi au vendredi, avec des professionnels du domaine. La salle de pratique moderne est située à Avenida Aztecas # 204, quartier Los Reyes Coyoacán.