“Coyote” Rodríguez a montré du punch et assomme l’ancien champion du monde “Gato” Guerrero

“Coyote” Rodríguez a lancé la cinquième catastrophe consécutive à l’ancien monarque mondial “Gato” Guerrero.

Une grande surprise a été prise par les fans qui ont assisté à la Corona Multiple Use Room, à Los Reyes Acaquilpan, État du Mexique, où le boxeur Francisco «Coyote» Rodríguez Juárez a battu l’ancien champion du monde Rodrigo «Gato» Guerrero par KO technique en trois tours. Le combat était au poids plume.

C’était 44 secondes après l’épisode susmentionné lorsque le “Coyote” a déchargé un uper et un crochet sur le visage de Guerrero qui est tombé de manière décomposée sur la toile, voulant rejoindre, il l’a fait avec des jambes bancales, donc l’arbitre Rafael Saldaña Il non plus autorisé à continuer dans la course, en prenant la bonne décision.

«Pitbull» Juárez a battu un dur Geovanni De Jesús.

Dans d’autres matches présentés par LC Promotions, Abraham «Pitbull» Juárez a dû se servir à fond pour vaincre Geovanni de Jesús Godínez, qui ne sortait plus se battre au début du cinquième tour, pesant 75 kilos. Le combat était des concessions mutuelles.

Ricardo «Hulk» García a également remporté la victoire en battant Héctor Albarrán, en super poids plume, en deux manches; dans un combat passionnant.

“El Perro” Salgado a été à la hauteur de son surnom pour remporter la victoire sur la voie rapide.

Emanuel “Perro” Salgado a été à la hauteur de son surnom et a éliminé Daniel “Chocolatito” Ramírez de Puebla en trois rounds, au poids minimum.

Le frère de l’ancien champion universel du poids minimum, Anabel Ortiz, le jeune Mateo “Hornet” Ortiz a fait ses débuts en boxe payante, s’imposant par TKO en deux chapitres sur Saúl López, en super fly; Luis Alfredo Rodríguez TKO au premier tour à Carlos Uriel Vilchis, léger; et dans l’initiale, Adrián «Cargador» Pacheco a battu Margarito Pérez par décision unanime en quatre rounds à 115 livres.