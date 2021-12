Cozy Grove publie une charmante mise à jour hivernale

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Bosquet douillet a conquis une base de fans notable avec son charme, son ambiance détendue et ses allusions à une obscurité sous-jacente à découvrir. En fin de compte, cependant, c’est dans le nom – c’est confortable et conçu pour de courtes rafales de jeu.

Le développeur Spry Fox est resté occupé depuis le lancement du jeu, publiant maintenant une mise à jour hivernale qui ajoute toutes sortes de bienfaits saisonniers. La mise à jour a été déployée et à partir du 23 décembre, il y aura un festival d’hiver de six semaines avec toutes sortes d’événements et d’activités :

Nouveaux personnages de snowfolk que vous pouvez créer et à qui parler Cadeaux spéciaux que vous pouvez faire et donner aux personnages de l’île Souhaits bien qui vous permet d’acheter des recettes rares Nouveau mini-jeu « complétez le modèle » Une nouvelle chanson de fond ajoutée à la bande originale Une mise à niveau de tente de plus et pièce intérieure à décorer Autres améliorations diverses, polissage et nouveau contenu

Cela semble être une option décente pour se détendre pendant les vacances; Faites-nous savoir dans les commentaires si vous prévoyez de le vérifier. Nous sommes tous impatients d’une bataille de boules de neige légère, n’est-ce pas ?