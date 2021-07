CPAC est devenu l’endroit où les républicains vont s’asseoir autour du feu de camp et s’effrayer encore plus .

Comment pouvons-nous être sûrs que nous avons dérivé dans la pire chronologie possible ? Parce que c’est toujours CPAC. Non content d’un événement en 2021, la Conférence d’action politique conservatrice est à nouveau en marche, avec CPAC Part 2, Eclectic Bugaboos maintenant en cours à Dallas.

Il était une fois, la chaîne History Channel avait en fait des émissions sur l’histoire. La chaîne Science Channel avait des émissions qui tentaient d’expliquer la science. La chaîne Discovery Channel avait une programmation qui n’impliquait pas que des personnes réaménagent un chalet, une cabane ou un loft aéré. Dans chaque cas, les personnes derrière ces plateformes semblent avoir commencé avec des idéaux nobles, avec l’intention d’apporter des connaissances aux membres du public qui ont été attirés par leurs chaînes par l’implication derrière le nom. Puis, quelque part le long de la ligne, ils ont découvert qu’ils pouvaient attirer plus de globes oculaires à moindre coût avec une programmation où des commentateurs aux yeux fous parlaient d’anciens extraterrestres, des plombiers sincères passaient leurs heures à chercher des fantômes, et des hôtes gais convainquent les gens que coller de la paille sur leurs murs était un bon coup d’oeil.

Peut-être que quelque chose de similaire s’est produit avec CPAC. À tout le moins, les républicains faisaient comme si les réunions impliquaient un transfert sérieux de la philosophie conservatrice. Il y a bien longtemps, lorsque les conférences ont commencé en 1974, c’est à CPAC que Ronald Reagan a donné la première ébauche du discours « Shining city on a hill » qui deviendra plus tard son astuce de fête. Il y a même eu une fois où les organisateurs de CPAC ont chassé Richard Spencer du bâtiment, le chef de l’American Conservative Union se plaignant que l’alt-right était tout ce que les conservateurs méprisaient.

C’était (vérifie les notes) 2017. Bien que, juste pour être clair, ce même ACU a invité Milo Yiannopoulos un an avant que Spencer ne soit réprimandé, donc l’idée qu’ils étaient en fait contre le racisme, la misogynie ou la xénophobie a toujours semblé être un coup pour les caméras . En tout cas, ils ne cachent certainement aucune de ces qualités exceptionnelles à CPAC de cette année, un événement qui doit laisser des gars comme Spencer et Yiannopoulos heureux de dire qu’ils ne sont pas associés à ces extrémistes.

Quel a été le niveau du discours républicain lors de cet événement de CPAC ? Eh bien, il y a Madison Cawthorn, l’héritière désignée du rôle traditionnel de Louie Gohmert au Congrès, expliquant la vérité du CPAC derrière le discours du président Biden demandant aux volontaires de faire du porte-à-porte pour aider à étendre la disponibilité des vaccins. Le vrai plan, selon Cawthorn, est de construire un « mécanisme massif » qui peut ensuite être utilisé pour « faire du porte-à-porte pour prendre vos armes » ou « du porte-à-porte pour prendre vos Bibles ».

Honnêtement, de tous les discours prononcés au CPAC de cette année, celui de Cawthorn est peut-être le plus instructif. Parce que lorsqu’il s’agit d'”échanger des idées conservatrices” en 2021, cela signifie vraiment collaborer sur l’histoire la plus effrayante, que cela ait ou non un sens. Cawthorn montre exactement comment cela fonctionne, et tout le monde hoche la tête, car ce qu’il dit est absolument essentiel au Parti républicain – qui, pour rappel, n’a pas de plate-forme. Le Parti républicain n’existe que pour détenir le pouvoir et semer la peur. C’est ça.

Et si la couverture médiatique a déjà eu pour conséquence que Yiannopoulos n’a pas été invité, et que Spencer était au bout du doigt osseux de l’ACU, c’est tout à fait 2017. À CPAC de cette année, ils ne s’arrêtent pas avec les bavards fascistes, ils sont tous sur les faiseurs fascistes. Cela inclut l’arrivée d’Elmer Rhodes. Le fondateur de Oath Keepers n’a pas seulement aidé à planifier l’insurrection du 6 janvier, il a appelé Donald Trump à l’officialiser en utilisant l’Insurrection Act pour renverser les élections. Ce qui fait de Rhodes un héros de la fête moderne.

Et plutôt que de se concentrer sur les candidats pour 2024, ou même de sécuriser la Chambre en 2022, le CPAC de cette année a un objectif différent – ​​remettre Donald Trump à la Maison Blanche en 2021. Là où de nombreux plans défectueux impliquent ce qui semble être des étapes raisonnables jusqu’à le point où quelque chose de magique ou d’illogique est requis, ce plan commence avec cette magie dès la première étape, alors que le Q-cult révèle enfin ses preuves de tubes à pizza souterrains et que Nancy Pelosi “fond, comme la méchante sorcière de l’ouest” ouverture la porte pour Trump d’intervenir en tant que conférencier, puis de destituer Biden et Harris, puis d’entrer directement à la Maison Blanche. Élections? Quelles sont ces élections ?

Cela ne veut pas dire que certains sujets du monde réel n’ont pas été abordés. Comme cette discussion sur la crise du COVID-19, où l’échec à faire vacciner suffisamment d’Américains pour arrêter la pandémie a suscité des acclamations.

Quelle que soit la destination de CPAC en 1974, c’est ce qu’elle est aujourd’hui : un endroit où les républicains échangent de sombres contes de fées mijotés à partir de Q-boards et cuits à la perfection dans les cuisines de Fox News. C’est absolument ridicule, infiniment dangereux et complètement toxique pour la démocratie. Et personne ne fait même réaménager sa maison.

