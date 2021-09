CPAC tient sa conférence 2022 à Budapest, en Hongrie et la raison devrait vous terrifier .

Nous nous dirigeons vers une catastrophe que même nous n’apprécions pas pleinement. La plupart savent qu’il y a un vote sur le plafond de la dette à venir, mais la plupart ne savent pas que celui-ci sera différent d’une manière jamais envisagée auparavant. Cela pourrait facilement plonger le monde dans une panique économique. De NBC News

[Republicans] appuyer le contenu du projet de loi, à l’exception de l’augmentation du plafond de la dette. Ils disent également que le plafond de la dette doit être prolongé, mais ils promettent d’utiliser le pouvoir de seuil de 60 voix pour le bloquer. Ils insistent pour que les démocrates le fassent sur une base partisane.

Mais les meilleurs démocrates rejettent catégoriquement cela. Ils disent que le plafond de la dette a historiquement été relevé sur une base bipartite, et ils ne laisseront pas les républicains s’en tirer cette fois.

Les républicains veulent faire l’une des deux choses. Soit envoyer le pays (et le monde) dans le chaos économique en faisant défaut aux États-Unis sur leur dette, détruisant très probablement la confiance du monde dans la plus grande puissance économique, soit ils veulent que les démocrates fassent cavalier seul en prolongeant la limite de la dette afin d’absolument poubelle des démocrates lors des prochaines élections.

Nous avons un autre exemple du dernier changement radical par rapport aux normes. CPAC, ayant déjà tenu une conférence au Brésil – un autre pays populiste en herbe flirtant avec l’autocratie, veut tenir sa prochaine conférence dans la démocratie « la plus morte » du monde, la Hongrie :

Si vous voulez voir ce qu’est devenu le mouvement « conservateur », il n’y a pas de signal plus clair que celui-ci. L’an prochain, le CPAC se tiendra à Budapest, en Hongrie, le pays qui a érodé la démocratie plus rapidement que tout autre au cours de la dernière décennie. Le modèle.” h/t @DavidManOnFire https://t.co/QxFZrGELfS – ClearingTheFog (@clearing_fog) 24 septembre 2021

Brésil et Hongrie. Deux comtés dont le gouvernement s’effondre entre les mains de dictateurs populistes. CPAC aurait pu tenir ses conférences en Corée du Sud et en Irlande. Australie et Royaume-Uni Canada et Allemagne. Au lieu de cela, ils ont choisi le Brésil et la Hongrie, pas par hasard.

C’est ainsi que s’épanouissent les dictatures, dit Steve Schmidt. Ils provoquent le chaos (le plafond de la dette) et ils promettent « l’ordre » s’ils sont ramenés au pouvoir. Ou bien, ils provoquent suffisamment de chaos pour simplement « prendre » le pouvoir en renversant le gouvernement. (Le Brésil et la Hongrie sont très proches). Une minorité de citoyens aux États-Unis se prépare à le faire.

Steve Schmidt est un génie politique qui penche conservateur mais croit en la liberté et la démocratie. Écoutez-le décomposer cela, du Rachel Maddow Show d’hier soir, et sentez la couleur s’écouler de votre visage:

Le Parti républicain sème le chaos en même temps qu’il vend de l’ordre. Tous les mouvements autoritaires de droite le font. Ils sèment le chaos et promettent ensuite de rétablir l’ordre avec des boucs faciles. Il est difficile d’exagérer l’ampleur de cette crise. @SteveSchmidtSES @maddow pic.twitter.com/vWbWrtdpbB – Le Lincoln Watchman🎩🇺🇸🏴‍☠️ (@LincolnWatchman) 25 septembre 2021

Nous sommes déjà la première génération d’Américains qui laissera nos enfants économiquement plus pauvres que ce que nous avons reçu. Maintenant, nous sommes sur le point de ne pas laisser à nos enfants une démocratie fonctionnelle. Il est essentiel de se rappeler que nous sommes la majorité et que ce n’est même pas si proche. Les MAGA sont simplement prêts à se battre, par tous les moyens nécessaires. Ils vont démolir ce pays et le monde pour reprendre le pouvoir.

