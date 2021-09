CPCL commence les travaux sur un projet de raffinerie de plus de Rs 31 000 crore à Nagapattinam

in

CPCL a par la suite attribué des contrats d’un montant de 1 538 crores de roupies aux consultants en gestion de projet Engineers India (EIL), McDermott et Tata Consulting Engineers (TCE).

Chennai Petroleum Corporation (CPCL), de la société stable Indian Oil Corporation (IOCL), a lancé les activités de projet pour sa nouvelle raffinerie et complexe pétrochimique à Nagapattinam dans le Tamil Nadu.

CPCL, avec IOCL, installe un projet de raffinerie de base de 9 MMTPA à un investissement estimé de Rs 31 580 crore à Nagapattinam et le projet devrait être achevé en 45 mois.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, avait remis l’ordre pour l’acquisition de 606 acres de terrain attenant au site de la raffinerie existante, à Nagapattinam, à SM Vaidya, président d’IOCL en présence d’Arvind Kumar, MD, CPCL et d’autres administrateurs de CPCL. le 3 septembre 2021.

CPCL a par la suite attribué des contrats d’un montant de 1 538 crores de roupies aux consultants en gestion de projet Engineers India (EIL), McDermott et Tata Consulting Engineers (TCE).

Les discussions d’ingénierie ont démarré avec les trois consultants la semaine dernière au siège social de CPCL à Chennai.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.