Le groupe Tata avait acquis le mois dernier une participation majoritaire dans le vendeur d’épicerie en ligne BigBasket pour un montant non divulgué.

La société FMCG Tata Consumer Products Ltd (TCPL) travaillera “très étroitement” avec BigBasket, une plate-forme de commerce électronique récemment acquise par le groupe Tata, pour générer des synergies gagnant-gagnant en termes de coûts et de chiffre d’affaires, selon la direction de la société. directeur et PDG, Sunil D’Souza.

L’entreprise, qui a plus que doublé la contribution des ventes du canal de commerce électronique à environ 6 % pour le marché intérieur au cours de l’exercice précédent, se concentre également sur l’amélioration de son approche de canal direct au consommateur (D2C) de marques de café sélectionnées et de sites Internet.

Dans le cadre de la stratégie, il apporte «Eight O’Clock», un café gastronomique américain original, sous D2C en plus de Tata Coffee 1868 et Sonnets. “Nous allons travailler en étroite collaboration avec BigBasket pour tirer parti des synergies que nous obtenons à la fois en termes de chiffre d’affaires et de coûts”, a déclaré D’Souza à PTI.

Interrogé sur les avantages de travailler avec BigBasket, il a déclaré : « Nous avons donc des partenaires alignés. Il est très facile de s’associer avec une société du groupe, surtout lorsque vous avez une vision commune de l’endroit où vous voulez être, que ce soit du côté du commerce électronique ou de l’espace FMCG. “Un partenariat très étroit et des synergies gagnant-gagnant, je pense que ce sera la clé”, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son expansion agressive dans le domaine du commerce électronique, le groupe Tata avait acquis le mois dernier une participation majoritaire dans l’épicerie en ligne BigBasket pour un montant non divulgué. En phase avec l’évolution du paysage commercial et du comportement des consommateurs à la suite de la pandémie, D’Souza a déclaré que TCPL avait également embauché des personnes extérieures qui avaient travaillé avec des portails de commerce électronique pour recruter les bons talents.

“Parce que c’est (le commerce électronique) un jeu de balle séparé, que vous devez comprendre et très difficile de développer des talents de l’intérieur”, a-t-il ajouté. Il a ajouté: «Jusqu’à présent, cela semble avoir fonctionné. Par exemple, au cours de la dernière année, nous avons doublé le pourcentage de contribution du commerce électronique d’environ 2,5 % à 5,2 %. Nous avons terminé le mois de mars à 6% et il continue de croître de mois en mois. »

En déclarant que TCPL améliorera également ses marques D2C telles que Tata Coffee 1868 et Sonnets et Eight O’clock, a-t-il déclaré : « Toutes celles-ci sont destinées à des consommateurs très spécifiques. La mise en ligne nous permet de cibler ces consommateurs spécifiques de manière très rentable. »

TCPL était entré dans l’espace D2C le mois dernier en lançant son café torréfié et moulu de qualité supérieure sous la marque Sonnets, ciblant principalement les consommateurs urbains à la recherche d’une expérience café spéciale. Lorsqu’on lui a demandé si TCPL ajouterait plus de marques dans l’espace D2C, D’Souza a déclaré qu’il aimerait stabiliser ces trois marques de café, cependant, a déclaré “Je n’exclurais pas de lancer plus de marques à l’avenir”.

TCPL, qui a une exposition rurale moindre par rapport à d’autres concurrents, étend également sa zone de couverture avec l’expansion du réseau dans ces régions éloignées.

« Par rapport au reste du monde FMCG, nous sommes probablement sous-pondérés sur le rural par rapport à l’urbain. Cela dit, ce n’est pas par conception mais c’est par défaut car en ce moment, nous avons d’abord reconstruit tout notre système de distribution. L’accent était mis sur la mise en forme des zones urbaines et semi-urbaines et c’est là que nous nous sommes concentrés sur l’intégration et maintenant nous nous dirigeons vers le rural », a déclaré D’Souza.

Elle a désormais triplé le nombre de sa force de vente sur le terrain et ajouté environ 2 000 distributeurs.

« La cible c’est près de 8 000 à 9 000 distributeurs et c’est ce qui va me donner mon expansion rurale. À l’heure actuelle, je dirais que nous avons encore un peu de retard sur le reste des bonnes entreprises de grande consommation en milieu rural (marché) », a-t-il déclaré.

Sur Starbucks, D’Souza a déclaré qu’il avait une opportunité importante de se développer car le modèle commercial fonctionne car la rentabilité des magasins comparables est dans un « bon endroit » et la marque est « extrêmement » forte.

« C’est probablement la marque la plus forte dans l’espace QSR en Inde aujourd’hui et si vous regardez l’empreinte, nous ne sommes encore que 221 magasins. Je pense donc que nous avons une opportunité importante de nous développer et ce que la pandémie l’a fait, elle a séparé les hommes des garçons », a-t-il déclaré.

Déclarant que les acteurs les plus faibles, qui n’ont pas de modèles commerciaux solides, se sont ébranlés et ont marqué une pause dans leurs plans d’expansion, il a déclaré: « Alors que pour nous, nous voyons cela comme une opportunité et c’est pourquoi l’expansion des magasins continuera de se produire. »

L’expansion serait « profonde et large » en entrant dans de nouvelles villes et en ouvrant plus de magasins dans les villes où il a des points de vente existants.

« Ce serait aussi dans plus de formats. Nous avons commencé un service au volant à Zirakpur (à Ambala Chandigarh Expressway) et nous cherchons maintenant où le prendre. Nous avons également lancé de petits magasins de moteurs, avec une empreinte (taille) plus petite à mesure que nous entrons dans les villes de niveau II et III, nous nous assurons que son modèle commercial est adapté à la géographie », a-t-il ajouté.

Tata Starbucks est une coentreprise à 50/50 entre Tata Consumer Products Ltd et Starbucks Corporation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.