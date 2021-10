CPS enquête sur les familles non vaxées – Memory Hole Blog

Militant de l’Église

29 octobre 2021

Plusieurs familles choisissant de ne pas vacciner leurs enfants sont signalées aux services de protection de l’enfance (CPS) pour « négligence éducative ».

Kavitha Kasargod Staub

L’interception a révélé qu’« à Washington, DC, au moins 90 familles ayant des problèmes de sécurité liés au COVID-19 ont été référées » au CPS, qui met ces familles sous enquête. Le ministère de la Santé et des Services sociaux définit la « négligence éducative » comme l’échec d’un parent ou d’un tuteur « à inscrire un enfant d’âge scolaire obligatoire à l’école ou à fournir un enseignement à domicile approprié ou une formation en éducation spéciale nécessaire ».

Un parent de DC, Kavitha Kasargod-Staub, a décidé de garder ses enfants, qui n’étaient pas vaccinés, hors de l’école, en raison des politiques COVID – qu’elle croyait inefficaces. Les enfants de Kasargod-Staub et les enfants non vaccinés de nombreuses autres familles se sont vu refuser la possibilité de recevoir une éducation en ligne. Aujourd’hui, de nombreuses familles qui empêchent leurs enfants d’apprendre en personne font l’objet d’une enquête sérieuse menée par les travailleurs du CPS.

Kasargod-Staub a été interrogée cet automne par le CPS et on lui a posé des questions concernant le revenu mensuel, les diagnostics de santé mentale d’elle-même et de son mari, ainsi que des preuves documentées des conditions de vie de ses enfants et la preuve que la nourriture nécessaire est fournie à ses enfants.

