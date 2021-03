CPSE malades: exonération des droits de timbre au stade SPV pour accélérer les fermetures

L’amendement à la loi sur le timbre indien, 1899, se fait via la loi de finances.

Dans une démarche qui contribuerait à accélérer la fermeture des entreprises du secteur public central (CPSE) malades, le Centre a inséré une disposition dans la loi de finances 2021 pour supprimer le droit de timbre sur le transfert des propriétés immobilières de ces unités à une destination spéciale appartenant à l’État véhicule (SPV). Cependant, le droit de timbre aux taux applicables sera payé lors de la vente définitive des actifs par le SPV.

La démarche, initiée par la direction des entreprises publiques (DPE), consiste à dissocier le processus de fermeture d’un CPSE de la cession de ses actifs immobiliers pour éviter tout retard dans la fermeture de l’entité déficitaire. Actuellement, il y a 21 CPSE malades / déficitaires qui ont reçu un signe de tête du Cabinet pour la fermeture, il y a près de dix ans.

Ces unités n’ont pas pu être fermées pour diverses raisons, notamment le retard dans la disposition d’actifs immobiliers tels que 15 000 acres de terrain à travers le pays.

«Même si les droits de timbre sont perçus et s’appropriés par les États, le Centre a le pouvoir de décider de leur redevabilité en vertu de la Constitution. L’idée est d’éviter le double droit de timbre, d’abord pour la scission / mise en commun et ensuite pour la vente de biens immobiliers. Avec cet amendement, le droit de timbre ne sera perçu que lorsque les biens immobiliers seront finalement vendus aux acheteurs aux taux décidés par les gouvernements des États », a déclaré à FE un haut responsable du ministère des Finances.

Les lignes directrices révisées permettront aux ministères administratifs de prendre des mesures pour la monétisation des terrains de ces CPSE pour la création de grappes industrielles ou à toute autre fin. La nouvelle politique contribuera également à la réalisation de l’objectif de la nouvelle politique sectorielle stratégique qui prévoit la fermeture des CPSE chaque fois que nécessaire.

Le mécanisme annoncé par le gouvernement de la NDA en septembre 2016 exigeait la fermeture définitive d’une unité dans les 13 mois suivant la date d’émission du procès-verbal d’approbation du Cabinet, contre des années auparavant. Le principal obstacle étant désormais résolu, le calendrier de fermeture sera encore réduit car le transfert des actifs immobiliers et l’apurement des cotisations (principalement au gouvernement) ne prendront pas beaucoup de temps, a déclaré un autre responsable.

Alors que deux sociétés relativement petites – Indian Oil-CREDA Biofuels et CREDA-HPCL Biofuels – sont celles qui ont accompli les formalités de fermeture une fois que le gouvernement NDA est arrivé au pouvoir en 2014, de nombreuses grandes entreprises déficitaires qui pèsent sur le Trésor sont encore à atteindre la finalité. Les pertes continues ont érodé la valeur nette des films photo Hindustan (valeur nette négative de 20 330 crore de Rs, FY18), des médicaments et produits pharmaceutiques indiens (7 534 crores de Rs) et des câbles Hindustan (5 673 crores de Rs) sont quelques-uns des grands CPSE en attente de fermeture. Parmi les autres entreprises en attente de fermeture figurent HMT Watches (depuis 2016), HMT Chinnar Watches (2016), HMT Bearings (2016), Tractor Unit of HMT (2016), Kota Unit of Instrumentation (2016) et STCL (2013).

