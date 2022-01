CR7 devrait rejoindre Lionel Messi au PSG après l’ultimatum du remplacement de Ralf Rangnick, le Real Madrid revient à 7/1

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a parfaitement commencé, mais a connu des moments difficiles depuis ce dévoilement capital à Old Trafford.

Désormais, le PSG est favori pour trier un transfert monumental pour Ronaldo après avoir déjà récupéré Lionel Messi dans la fenêtre de transfert d’été.

Le temps de Ronaldo à United pourrait se terminer de manière inattendue

Ronaldo reçoit une bonne part de critiques alors que Manchester United a lutté tout au long de la saison à une septième place assez décevante du classement.

Mais il a été rapporté cette semaine que la star portugaise pourrait démissionner si le nouveau manager qui suit Ralf Rangnick n’est pas compatible.

Le joueur de 36 ans réalise toujours des performances incroyables où certains ont peut-être déjà raccroché leurs bottes ou déménagé dans d’autres ligues.

Mais maintenant, les bookmakers le favorisent pour rejoindre le joueur auquel il est si souvent comparé comme le meilleur du monde, Lionel Messi au PSG.

Ils sont actuellement 3/1 sur Paddy Power pour signer la star portugaise au milieu des rumeurs continuelles du départ imminent de Kylian Mbappe du PSG à la fin de cette saison.

Non loin derrière, cependant, se trouvent les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, à 4/1, qui pourraient avoir de nombreuses options offensives avec Ronaldo et Robert Lewandowski à l’avant.

Les cotes du prochain club de Cristiano Ronaldo

Paddy Power cotes

PSG – 3/1 Bayern Munich – 4/1 Real Madrid – 7/1 Inter Miami – 12/1 LA Galaxy – 14/1

Ronaldo a également une fiche de 7/1 pour effectuer un double retour sauvage au Real Madrid, ce qui le verrait revenir en Liga quatre ans après son départ pour la Juventus en 2018.

. – .

Ronaldo est devenu le meilleur joueur du monde au Real Madrid

Il est également une chance extérieure de suivre les traces de nombreuses légendes qui ont quitté l’Europe pour jouer dans la MLS.

L’Inter Miami de David Beckham est 12/1 tandis que LA Galaxy où Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont déménagé est le plus gros pari extérieur à 14/1.

Nous avons vu bon nombre des plus grands noms jouer en Premier League et les cinq grandes ligues s’envoler pour les États-Unis.

Wayne Rooney est parti pour DC United, Didier Drogba à l’Impact de Montréal, Frank Lampard et Andrea Pirlo à New York, Kaka à Orlando et Thierry Henry aux Red Bulls de New York, pour n’en nommer que quelques-uns.

