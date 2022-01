Cradle Of Filth a «beaucoup de choses passionnantes prévues pour 2022»

Chanteur Dani « Saleté » Davey de vétérans britanniques de l’extrême metal BERCEAU DE LA CROISSANCE dit que lui et ses compagnons de groupe ont « beaucoup de choses excitantes prévues pour 2022 ».

Le musicien de 48 ans s’est tourné vers l’année à venir tout en partageant un message de fin d’année via Instagram. Il a écrit : « Tout d’abord, dans cette allocution festive, je souhaite à tous une bonne année. Qu’elle soit productive et fructueuse et délicieuse pour chacun d’entre vous !

« Bien que 2021 soit une autre année de peste et ne voit pas beaucoup d’action dans le département live, cela a été le témoin de la sortie de notre nouvel album « L’existence est futile ». Cela nous a également permis de faire une tournée partielle de l’album aux États-Unis, où nous avons joué les deux pistes vidéo aux côtés de fans préférés, alors que nous amenions notre tournée mondiale de « La cruauté et la bête » à une tête.

« COF a également entrepris notre événement de diffusion en direct prévu en mai. Merci pour votre patience avec cela, malgré le changement constant des poteaux de but. Et un merci supplémentaire à toute l’équipe et aux équipes de production qui ont rendu le monstre possible, vous êtes tous allés au-delà de l’appel du devoir et nous avons hâte de lancer le nouveau début 2022 (informations à ce sujet à suivre).

« Ailleurs, certains événements en direct se sont déroulés malgré la voracité du virus, dont l’impressionnant Stock de sang auquel ont assisté un peu plus de 20 000 fans de Metal excités qui étaient absolument obsédés par le fait d’être de retour à un grand concert après si longtemps.

« Et bien sûr, nous avons joué un autre grand spectacle de production sur All Hallow’s Eve au London Roundhouse, qui était vraiment une performance fantasmagoriquement fougueuse. Nous avons adoré ça ! termes de jeu live, mais tellement productif pour de nombreux autres aspects du groupe.

« En tant que groupe, nous avons prévu de nombreuses choses passionnantes pour 2022, notamment la poursuite de notre série de bandes dessinées et de jouets Incendium et de notre gamme de boissons en constante expansion, mais aussi de nombreuses dates / collaborations potentielles / aberrations / babioles et babioles / étrange exotique sombre et surtout de la musique !

« Il me reste donc maintenant non seulement à remercier notre merveilleuse équipe de direction à Oracle; l’incroyable équipage ; toutes les personnes adorables qui s’occupent de nous (du juridique au général); la maison de disques, la presse musicale, les autres groupes, les détenus et les autres membres du groupe… Mais aussi vous les gars pour garder la foi tordue vivante et soutenir COF pendant toutes ces périodes difficiles.

« Votre ami… Dani Saleté« .

BERCEAU DE LA CROISSANCEle 13e album studio de , « L’existence est futile », est sorti le 22 octobre. Le LP a été reconstitué isolément à Studios de meule dans le Suffolk avec le gourou du studio Scott Atkins (DIABLERIE, BÉNÉDICTION, VADER). Icône d’horreur Doug « Tête d’épingle » Bradley fait un retour bienvenu au BERCEAU plier, prêtant ses tons doux à la chanson la plus politiquement astucieuse du groupe à ce jour, l’épopée « Souffrir notre dominion » ainsi que la piste bonus de l’album « Sœurs de la brume », qui est la conclusion du « Son fantôme dans le brouillard » trilogie qui a commencé il y a plus de 20 ans sur le tristement célèbre et classique « Madian ».

Il y a huit mois, BERCEAU DE LA CROISSANCE a annoncé l’ajout du claviériste Anabelle Iratni dans les rangs du groupe.

Iratni, qui jouait auparavant aux côtés Saleté dans DIABLERIE, ainsi que son propre groupe VOILE, a fait ses débuts en direct avec BERCEAU DE LA CROISSANCE le 12 mai 2021 lors du concert en direct du groupe.

Anabelle rejoint BERCEAU DE LA CROISSANCE en remplacement de Lindsay Schoolcraft, qui a annoncé son départ du groupe en février 2020 après une course de sept ans.

BERCEAU DE LA CROISSANCE est:

Dani Saleté – Voix



Richard Shaw – Guitare



Ashok – Guitare



Daniel Firth – Basse



Martin « Marthus » Skaroupka – Tambours



Anabelle Iratni – Claviers et choeurs



