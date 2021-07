Cradle Of Filth annonce les détails de l’album ‘Existence Is Futile’ et sort le clip de ‘Crawling King Chaos’

Métalleux extrêmes britanniques BERCEAU DE LA CROISSANCE sortira son 13e album studio, “L’existence est futile”, le 22 octobre. Reconstitué isolément, à Studios Meule dans le Suffolk avec le gourou du studio Scott Atkins (DIABLERIE, BÉNÉDICTION, VADER), le dernier chef-d’œuvre du groupe est un chef-d’œuvre noir, pervers et parfois absurdement brutal et extrême suivant un concept vraiment nihiliste :

“L’album parle d’existentialisme, de terreur existentielle et de peur de l’inconnu”, a déclaré le chanteur Dani Saleté explique. “Le concept n’a pas été créé par la pandémie. Nous l’avions écrit bien avant que cela ne commence, mais la pandémie est la pointe du coton-tige en ce qui concerne la direction que prend le monde, vous savez? Je suppose que le titre, « L’existence est futile », ça sonne un peu morbide. Mais encore une fois, il s’agit plutôt de reconnaître cette vérité et de dire que tout est permis parce que rien n’a vraiment d’importance, ce qui imite l’occultiste Aleister Crowleyla maxime. Nous savons tous que nous allons mourir, alors autant profiter de la vie pendant que nous la possédons. Le dernier morceau de l’album — ‘Nous, Ténèbres, Invincibles’ – conduit vraiment ce point à la maison. De plus, l’illustration de ce disque a été créée par le visionnaire letton Arthur Berzinsh, qui a également habillé les deux derniers albums, et ça pue l’extrêmement beau mais aussi apocalyptique.”

Les fans purs et durs seront ravis d’apprendre cette icône de l’horreur Doug “Tête d’épingle” Bradley fait un retour bienvenu au BERCEAU plier, prêtant ses tons doux à la chanson la plus politiquement astucieuse du groupe à ce jour, l’épopée “Souffrir notre dominion” ainsi que la piste bonus de l’album “Sœurs de la brume”, qui est la conclusion du “Son fantôme dans le brouillard” trilogie qui a commencé il y a plus de 20 ans sur le tristement célèbre et classique “Madian”.

Aujourd’hui, les hellhounds du Suffolk dévoilent l’un de leurs morceaux les plus brutaux sur le nouvel album, accompagné d’un clip infernal réalisé par Vicente Cordero. Empoisonnez vos yeux et vos oreilles avec BERCEAU DE LA CROISSANCEle dernier hymne lovecraftien et évoquent le “Le roi rampant du chaos” au dessous de.

“L’existence est futile” se compose de 12 nouveaux morceaux avec une durée totale de lecture de 54 minutes :

01. Le destin du monde sur nos épaules



02. Terreur existentielle



03. Fantasmes nécromantiques



04. Roi rampant du chaos



05. Voici une bougie… (berceuse infernale)



06. Curling de fumée noire des lèvres de la guerre



07. Discours entre un homme et son âme



08. La mort des braises



09. Mortalité cendrée



dix. Combien de larmes pour nourrir une rose ?



11. Souffrir notre dominion



12. Nous, Sombre, Invincible



13. Sœurs de la brume (Titre bonus)



14. Libérez l’enfer (Titre bonus)

Il y a deux mois, BERCEAU DE LA CROISSANCE a annoncé l’ajout du claviériste Anabelle Iratni dans les rangs du groupe.

Iratni, qui jouait auparavant aux côtés BERCEAU DE LA CROISSANCE leader Dani Saleté dans DIABLERIE, ainsi que son propre groupe VOILE, a fait ses débuts en direct avec BERCEAU DE LA CROISSANCE le 12 mai lors du concert en direct du groupe.

Anabelle rejoint BERCEAU DE LA CROISSANCE en remplacement de Lindsay Schoolcraft, qui a annoncé son départ du groupe en février 2020 après une course de sept ans.

En décembre dernier, Dany a déclaré que l’isolement et le manque de tournées en direct au milieu de la pandémie de coronavirus ont contribué à faire BERCEAU DE LA CROISSANCELe prochain LP de “notre meilleur album de l’année en cours, sinon de tous les temps”. Il a écrit sur BERCEAU‘s Facebook page : “Il n’y avait absolument aucune pression pour rendre l’album. En fait, il n’y avait vraiment rien de mieux à faire que de laisser libre cours à notre créativité et donc une grande partie de l’année a été passée dans les profondeurs étouffantes de la campagne du Suffolk à polir et à perfectionner notre dernière excrétion musicale.

“C’est un tueur absolu d’un album (si vous me pardonnez mon auto-flatterie), avec une immense production avec l’aimable autorisation de Scott Atkins et Meule studios encore une fois, et j’aimerais pouvoir vous le décrire, mais il y a tellement de bouillonnements intenses dans cet album”, a-t-il poursuivi. “Des parties rapides et lentes (et encore plus rapides), de nouvelles saveurs délicieuses et celles qui rappellent plus tôt COF albums à gogo, refrains massifs et drop-downs mélancoliques, old skool mélodique NWOBM au milieu d’un black metal furieux et cinglant au milieu d’un groove apocalyptique et nous, en tant que groupe, avons hâte que tout le monde l’entende…. Et plus important encore, vivez l’expérience de notre monstre né en direct.”

En octobre dernier, Dany Raconté Injection de métal ce BERCEAU DE LA CROISSANCEle suivi de “Cryptoriana – La séduction de la décomposition” s’est avéré être « fantastique » et « probablement le meilleur album que nous ayons écrit. ,” il a dit. “J’ai certainement réécrit des parties et n’ai aucun scrupule à Scott dire que ce n’est tout simplement pas suffisant par rapport à toutes les autres chansons du disque. Mais je dirais que ce n’est pas très différent de ‘Cryptoriane’. Ce n’est pas aussi finement lacé. Cet album parlait de l’époque qu’il essayait d’assimiler et de représenter. Cet album parle de terreur existentielle. La menace de tout. La fin du monde, la fin de sa vie, l’angoisse existentielle. Un peu d’espoir, je suppose que là-dedans. C’est un BERCEAU DE LA CROISSANCE record. Les chansons sont fortes. Ils sont extrêmes, mais c’est un mélange de tout.”

En ce qui concerne ce qui a été comme travailler avec Atkins encore, Dany a déclaré: “C’est très confortable d’enregistrer avec lui. Vous savez, il est très libre et facile avec la façon dont il me parle. Il n’y a pas de flatterie; nous sommes de bons amis et nous pouvons nous parler comme nous le voulons. Son studio n’est pas loin d’où j’habite. C’est à la campagne, donc pendant le confinement, j’ai pu me déplacer vers et depuis le studio. Nous avions moins d’heures pour travailler. Nous n’avions plus rien à faire. à l’heure du déjeuner – c’était juste du travail, du travail, du travail. Et c’était agréable, détendu et, heureusement, le verrouillage en Angleterre s’est bien passé, car nous avons eu un temps fantastique cette année. “

BERCEAU DE LA CROISSANCE 2021 c’est :

Dani Saleté – Voix



Richard Shaw – Guitare



Ashok – Guitare



Daniel Firth – Basse



Martin “Marthus” Skaroupka – Tambours



Anabelle – Claviers et choeurs