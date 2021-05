Cradle Of Filth annonce un nouveau claviériste

BERCEAU DE FILTH a annoncé l’ajout d’un claviériste Anabelle Iratni dans les rangs du groupe.

Iratni, qui jouait auparavant aux côtés de BERCEAU DE FILTH chanteur Dani Filth dans DIABLERIE, ainsi que son propre groupe VOILE, a fait ses débuts en live avec BERCEAU DE FILTH le mercredi 12 mai lors du concert retransmis en direct du groupe.

Anabelle rejoint BERCEAU DE FILTH en remplacement de Lindsay Schoolcraft, qui a annoncé son départ du groupe en février 2020 après une course de sept ans.

BERCEAU DE FILTH a mis “L’existence est futile” comme titre de son 13e album studio, attendu plus tard cette année via Registres sur les explosions nucléaires. Le LP a de nouveau été enregistré à Studios Grindstone avec producteur Scott Atkins et présente des illustrations de Arthur Berzinsh, qui a déjà travaillé avec BERCEAU sur les années 2015 “Marteau des sorcières” et 2017 “Cryptoriana – La séduction de la décomposition”.

En décembre dernier, Dani a déclaré que l’isolement et le manque de tournées en direct au milieu de la pandémie de coronavirus ont contribué à BERCEAU DE FILTHLP à venir “notre meilleur album des années actuelles, sinon de tous les temps.” Il a écrit sur BERCEAUde Facebook page: “Il n’y avait absolument aucune pression pour rendre l’album. En fait, il n’y avait vraiment rien de mieux à faire que de nous laisser aller à notre créativité et ainsi une grande partie de l’année a été passée dans les profondeurs sensuelles de la campagne du Suffolk à polir et perfectionner notre dernière excrétion musicale.

“C’est un tueur absolu d’un album (si vous pardonnez mon auto-flatterie), avec une immense production gracieuseté de Scott Atkins et Meule encore une fois, et j’aimerais pouvoir vous le décrire, mais il y a tellement de bouillonnement intense dans cet album », a-t-il poursuivi.« Des parties rapides et lentes (et plus rapides encore), de nouvelles saveurs délectables et celles qui rappellent plus tôt COF albums à gogo, refrains massifs et listes déroulantes mélancoliques, vieux skool mélodique NWOBM au milieu d’un black metal furieux et cinglant au milieu d’un groove apocalyptique et nous, en tant que groupe, avons hâte que tout le monde l’entende…. Et plus important encore, faites l’expérience de notre monstre né en direct. “

Octobre dernier, Dani Raconté Injection de métal cette BERCEAU DE FILTHsuivi de “Cryptoriana – La séduction de la décomposition” s’est avéré être “fantastique” et “probablement le meilleur album que nous ayons écrit. Nous avons eu l’occasion d’approfondir et de travailler dur sur les morceaux et, si nécessaire, de réécrire des parties, ce que nous avons fait. ,” il a dit. “J’ai certainement réécrit des parties et je n’ai aucun scrupule à Scott dire que ce n’est tout simplement pas assez bon comparé à toutes les autres chansons du disque. Mais je dirais que ce n’est pas très différent de «Cryptoriana». Ce n’est pas aussi complexe. Cet album parlait des temps qu’il essayait d’assimiler et de représenter. Cet album parle de terreur existentielle. La menace de tout. La fin du monde, la fin de sa vie, la peur existentielle. Un peu d’espoir, je suppose là-dedans. C’est un BERCEAU DE FILTH enregistrer. Les chansons sont fortes. Ils sont extrêmes, mais c’est un mélange de tout. “

En ce qui concerne ce que c’est que de travailler avec Atkins de nouveau, Dani dit: “C’est très confortable d’enregistrer avec lui. Tu sais, il est très libre et facile avec la façon dont il me parle. Il n’y a pas de complaisance; nous sommes de bons amis et nous pouvons nous parler comme nous le voulons. Son studio n’est pas loin. D’où je vis. C’est à la campagne, donc pendant le confinement, j’ai pu me rendre au studio et en revenir. Nous avions moins d’heures de travail. Nous n’avions plus rien à faire. Il n’y avait pas de pubs que nous pouvions descendre à l’heure du déjeuner – c’était juste du travail, du travail, du travail. Et c’était agréable, détendu et, heureusement, le verrouillage en Angleterre s’est bien passé, car nous avons eu un temps fantastique cette année. ”



Après des débuts triomphants à notre diffusion en direct hier, veuillez tous accueillir Anabelle à Cradle Of Filth! … Publié par Cradle of Filth le jeudi 13 mai 2021

