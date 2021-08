Cradle Of Filth annonce une tournée américaine avec 3 dents et une fois humaine

Métalleux extrêmes britanniques BERCEAU DE LA CROISSANCE retournera sur les côtes américaines cet automne pour la “Lustmord Et Tourgasme” tournée, mettant en vedette une performance épique de l’album concept classique du groupe en 1998 “La cruauté et la bête” pour la première fois, ainsi qu’un rappel d’autres BERCEAU DE LA CROISSANCE favoris des fans.

“Cela fait beaucoup trop longtemps l’Amérique, mais bientôt nous reviendrons hanter à nouveau vos rivages”, a déclaré le chanteur Dani Saleté. « Nous, en tant que groupe, sommes impatients de revenir aux États-Unis et de jouer “La cruauté et la bête” dans son intégralité (plus quelques favoris des fans), ce qui était notre intention antérieure avant que la pandémie ne dresse sa tête laide.”

Joindre BERCEAU DE LA CROISSANCE sera 3DENTS et UNE FOIS HUMAINE.

“Pour dire que nous sommes très excités à ce sujet, ainsi que le soutien de 3DENTS et UNE FOIS HUMAINE est un euphémisme accablant !” Saleté dit.

Dit UNE FOIS HUMAINE guitariste Logan Mader: “Après près de deux ans à être refoulés, il est temps de lâcher prise ! Nous sommes plus que prêts à prendre la route et à détruire des scènes en octobre en soutenant les puissants BERCEAU DE LA CROISSANCE et en soutien de notre nouveau single ‘Impasse’, avec Robb Flynn. UNE FOIS HUMAINELe nouvel album de sortira début 22, d’autres singles à venir !”

Sorti en 1998, le monumental “La cruauté et la bête” est basé sur la légende de la « comtesse de sang » hongroise Elizabeth Bathory. Né dans une famille hongroise éminente en 1560, Bathory a torturé et tué un nombre indéterminé de femmes et de filles – jusqu’à 650 – entre 1590 et 1610. Malgré les preuves contre elle, Bathory a été épargnée d’une condamnation à mort par l’importance de sa famille et a été condamnée à l’emprisonnement au château de Čachtice en Hongrie (aujourd’hui Slovaquie) jusqu’à sa mort en 1614. Bathory est répertorié dans le Livre Guinness des records comme la tueuse la plus prolifique de l’histoire.

Cette histoire poignante a pris vie musicalement sur “La cruauté et la bête”, une entreprise grandiose qui a introduit une influence plus gothique dans le son du groupe de métal extrême, avec des chœurs vocaux et des éléments de cordes travaillant en synchronisation avec BERCEAU DE LA CROISSANCEles riffs de guitare et les blast beats de marque de fabrique. Pour compléter la vision, le groupe a inclus une narration invitée par l’actrice Ingrid Pitt, qui a joué le rôle de Bathory dans le 1971 Marteau classique culte “Comtesse Dracula”. L’album a également servi de BERCEAU DE LA CROISSANCEl’introduction officielle de l’Amérique du Nord, après avoir déjà attiré les oreilles des fans de l’autre côté de l’étang avec leurs “Le principe du mal fait chair” et “Le crépuscule et son étreinte” albums.

BERCEAU DE LA CROISSANCE “Lustmord Et Tourgasme” dates de tournée avec 3DENTS et UNE FOIS HUMAINE:

01 octobre – Dallas, TX – Gas Monkey



02 octobre – Austin, TX – Venez le vivre en direct



03 octobre – Houston, Texas – White Oak Music Hall



05 octobre – Atlanta, GA – Mascarade



07 oct. – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage



09 octobre – Boston, MA – Paradise Rock Club



10 octobre – Harrisburg, Pennsylvanie – HMAC



11 octobre – New York, NY – Irving Plaza



12 octobre – Brooklyn, NY – Varsovie



14 octobre – Cleveland, OH – Agora Theatre



15 octobre – Détroit, MI – Harpo’s



16 octobre – Chicago, Illinois – Radius



18 octobre – Denver, CO – Théâtre Ogden



20 octobre – Tempe, AZ – Marquee Theatre



21 octobre – Anaheim, Californie – House of Blues



22 octobre – San Diego, Californie – Observatory North Park



23 octobre – Los Angeles, Californie – Théâtre Belasco



24 octobre – Sacramento, Californie – As de pique



26 octobre – San Francisco, Californie – Régence

BERCEAU DE LA CROISSANCE sortira son 13e album studio, “L’existence est futile”, le 22 octobre. Reconstitué isolément, à Studios Meule dans le Suffolk avec le gourou du studio Scott Atkins (DIABLERIE, BÉNÉDICTION, VADER), le dernier chef-d’œuvre du groupe est un chef-d’œuvre noir, pervers et parfois absurdement brutal et extrême suivant un concept vraiment nihiliste.

Les fans purs et durs seront ravis d’apprendre cette icône de l’horreur Doug “Tête d’épingle” Bradley fait un retour bienvenu au BERCEAU plier, prêtant ses tons doux à la chanson la plus politiquement astucieuse du groupe à ce jour, l’épopée “Souffrir notre dominion” ainsi que la piste bonus de l’album “Sœurs de la brume”, qui est la conclusion du “Son fantôme dans le brouillard” trilogie qui a commencé il y a plus de 20 ans sur le tristement célèbre et classique “Madian”.



Il ya trois mois, BERCEAU DE LA CROISSANCE a annoncé l’ajout du claviériste Anabelle Iratni dans les rangs du groupe.

Iratni, qui jouait auparavant aux côtés BERCEAU DE LA CROISSANCE leader Dani Saleté dans DIABLERIE, ainsi que son propre groupe VOILE, a fait ses débuts en direct avec BERCEAU DE LA CROISSANCE le 12 mai lors du concert en direct du groupe.

Anabelle rejoint BERCEAU DE LA CROISSANCE en remplacement de Lindsay Schoolcraft, qui a annoncé son départ du groupe en février 2020 après une course de sept ans.