Crafting Adventure Game ‘Wytchwood’ évoque une sortie de commutateur en décembre

L’éditeur Whitethorn Games a annoncé que Wytchwood, un jeu d’aventure d’artisanat destiné à Switch, sera lancé sur l’eShop le 9 décembre.

Nous avons été intrigués par celui-ci depuis son annonce initiale de Switch plus tôt cette année; présenté dans un charmant style artistique de livre de contes, le jeu vous permet de rassembler et de développer une gamme d’ingrédients bizarres avant de créer de nouvelles choses et de préparer des enchantements magiques. On dit qu’il se vante d’un récit fantastique et vous fera utiliser votre esprit pour résoudre des énigmes et vaincre les étranges monstres de la forêt.

Ça a l’air très joli, hein ?

Le jeu sera au prix de 19,99 $ lors de son lancement la semaine prochaine.