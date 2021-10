Craig de Halo Infinite, autrefois une risée, est maintenant plus beau que jamais

Attendez de le voir sans le masque. Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Si un seul personnage est un raccourci visuel pour Halo Infinite – plus que Master Chief, plus que Cortana, plus que … cette autre IA – c’est Craig the Brute. Une capture d’écran de son modèle de personnage a servi de preuve des prétendues lacunes graphiques du jeu l’année dernière. Il s’est présenté à nouveau lors de la ré-révélation de ce matin, et avec une bonne humeur.

Lire la suite: La campagne de Halo Infinite enfin ré-révélée, et elle a l’air beaucoup mieux

Craig, pour être clair, n’est pas le nom officiel du personnage. L’année dernière, lorsque le développeur 343 Industries a tiré pour la première fois le rideau sur la campagne de Halo Infinite, les téléspectateurs ont suspendu la vitrine à un cadre spécifique, montrant une Brute en train de se faire frapper au visage par Master Chief. Peu importe ce que vous pensiez du reste de la vitrine, il était difficile de nier les textures basse résolution exposées, seulement exacerbées sous un cadrage rapproché. Les fans ont utilisé le coup pour critiquer un jeu qui était censé être le summum des visuels de nouvelle génération.

Avant…Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

La communauté Halo a rapidement surnommé la Brute en question « Craig », ouvrant les vannes pour les mèmes sur tout, de Shrek à Thanos à ET l’extraterrestre et au-delà. Bientôt, Craig a été oint sa propre page « connais ton meme ». Sur Twitter, Bryan Jarrard, directeur de la communauté de Halo, a demandé aux gens de lui envoyer des mèmes sur Craig, une confirmation tacite que, oui, la Brute qui a engendré mille mèmes est également canon.

G/O Media peut toucher une commission

Un mois plus tard, le directeur du studio 343, Chris Lee, a annoncé que Halo Infinite raterait sa sortie prévue pour 2020 et atterrirait en 2021. En octobre 2020, Bloomberg a annoncé que Lee s’était retiré de son travail sur le jeu. Halo Infinite est actuellement sous la responsabilité du vétérinaire Halo Joe Staten et est prévu pour une sortie le 8 décembre sur Xbox et PC.

La campagne de Halo Infinite est restée secrète pendant les 15 mois qui ont suivi sa première diffusion. Ce matin, Microsoft et 343 ont dévoilé à nouveau la campagne de Halo Infinite, avec plus de détails sur sa structure et son histoire, ainsi qu’un aperçu détaillé de certains visuels impressionnants. Une fois de plus, les téléspectateurs ont suspendu la vitrine à un cadre spécifique, montrant une Brute en train de se faire frapper au visage par Master Chief.

Et après… Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Craig se présente vers 2 h 50 dans la remorque, montré en train de foncer dans un couloir en direction de Master Chief. Comparé à sa performance de l’année dernière, vous devez admettre que la Brute a l’air assez nette. D’une part, il a fini avec des textures réalistes et les rides gravement d’un soldat interstellaire endurci. D’autre part, il est encadré d’une lumière angélique, presque comme baigné dans la lueur d’un halo. Et regardez cette pilosité faciale ! Craig, mon pote, s’il te plaît, dis-moi où tu te fais tailler. Si rien d’autre, j’imagine que c’est dans l’un de ces joints d’inspiration vintage qui sert du bourbon raide, soigné, quelle que soit l’heure de votre rendez-vous.

Les fans ont été tout aussi impressionnés. Le Halo YouTuber Patman Gaming a tweeté un gros plan de Craig avec la légende, « Craig a vu la lumière. » Mint Blitz, un joueur australien de Halo connu pour ses trickshots impressionnants, a tweeté un cadre similaire à côté d’un dessin du mème « Tchad ». D’autres joueurs ont dit que Craig est « beau » et « a meilleure allure ». À The Verge, l’écrivain Ash Parrish, ancien correspondant de Kotaku, a fait l’éloge de l’éclat de Craig.

Il est clair que Halo Infinite a subi de sérieuses améliorations visuelles au cours des 15 derniers mois. Certains fans ont partagé des captures d’écran d’Escharum, l’un des principaux antagonistes de Halo Infinite, comme preuve supplémentaire de la beauté de Halo Infinite ces jours-ci. Mais comme l’a noté Parrish, le responsable de la communauté Halo, John Junyszek, a précisé sur Twitter qu’Escharum n’était pas rendu « dans le moteur ».

Peut-être attendons-nous un Craig 2.0 ?